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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти три знака Зодиака Ванга считала самыми вредными: что их ждет весной Женщину-Льва Ванга считала авторитарной и яркой.

Об этом пишетЖенщину-Льва Ванга считала авторитарной и яркой. Такая дама привлекает мужчин благодаря своей страстной натуре, умению управлять миром. Но есть одно «но» - такой характер обуздать сможет далеко не каждый. Рядом с супругой-Львом должен быть сильный мужчина, который при этом готов понимать и покоряться, ведь супруга будет доминировать в семье, где все должно быть так, как она сказала. От нее может быть много упреков, претензий. Львица может не отпустить мужчину, даже если он захочет уйти.Для Львов в апреле создается «королевская комбинация», которая будет способствовать успеху через отношения, партнерство личное и бизнесовое, взаимодействие с другими людьми.Вас ждет расширение возможностей и перспектив, которое будет связано с творческим союзом, путешествиями с вашим любимым человеком. Есть вероятность заключить брак с иностранцем, человеком издалека, спортсменом, юристом, человеком высокого финансового уровня или популярным.Жена-Близнецы оставляет желать лучшего. Такая дама непостоянна, очень переменчива, что не под силу выдержать каждому. Жены-Близнецы не любят отягощать себя ведением хозяйства, поэтому идеального порядка и вкусного ужина от них можно и не ждать. Кроме того они клянутся в верности и могут позволить себе нырнуть в вихрь чувств и эмоций на стороне.Близнецов в апреле ожидает успех в делах, связанных с наследством, общественными организациями, акционерными обществами, клубами, политикой, IT-сферой, крупным бизнесом и внешней торговлей, СМИ, делами, связанными с иностранными партнерами.Этот месяц отличится повышенной активностью. Вы станете более предприимчивыми, инициативными и решительными. В апреле вам стоит смело браться за любые заинтересовавшие их дела, и не страшиться брать на себя обязательства и повышенную ответственность.Женщина-Водолей живет за счет мужских эмоций и силы. В начале отношений она милая и обаятельная, поэтому не влюбиться в нее невозможно. Но как только она становится официальной женой, в ней просыпается обидчивая личность, которая всегда всем недовольна. Женщина-Водолей истеричка, поэтому от скандалов мужчина уберечься не сможет. А в такой обстановке вряд ли можно построить счастливую семью.В апреле Водолею обеспечен успех, популярность и симпатии противоположного пола. Это может быть связано с организацией праздников, публичными выступлениями, презентациями, преподаванием и обучением, играми, развлечениями и спортом.С помощью своей активности и инициативности вы сможете завоевать внимание нужной вам аудитории. В этот период успешно будут проходить любые увлечения, продвижение своего творчества, финансовые спекуляции, любовные истории.