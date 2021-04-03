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Под Гродно загорелся птичник: погибли 390 цыплят, более 27 тысяч спасены

03.04.2021 10:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пожар случился 2 апреля в птичнике в деревне Мицкевичи Гродненского района. Около пяти часов вечера сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Под Гродно загорелся птичник: погибли 390 цыплят, более 27 тысяч спасены

На место ЧП было направлено пять пожарных расчетов. Спасатели обнаружили плотное задымление в одном из шести зданий, где содержались цыплята-двухдневки. Оказалось, что горела соломенная подстилка.

Пожарные локализовали, а затем и ликвидировали возгорание. Люди не пострадали. Погибли 390 цыплят, более 27 тысяч спасены. Повреждена система поилок и кормушек.

Птичник принадлежит СПК «Гродненский», арендатором выступает филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».

Причина пожара устанавливается, отмечает пресс-служба МЧС.

 

 

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Пожар случился 2 апреля в птичнике в деревне Мицкевичи Гродненского района. Около пяти часов вечера сработала автоматическая пожарная сигнализация.
 
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