







Игорь Поршнев / tut.by





Поршнев руководил "Беларусьфильмом" с 2015 по 2018 год.





передает Еврорадио. "С его именем был связан ряд громких коррупционных скандалов в сфере кинопроизводства, в частности, съёмки фильма "Следы на воде". Ни один из них так и не дошёл до суда", — вспоминает канал "Священный Белавуд",Еврорадио.





Кроме руководства кинопроизводством, Поршнев сам играл в нескольких фильмах и сериалах. Также он был продюсером нескольких проектов.