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Умер экс-директор "Беларусьфильма" Игорь Поршнев

03.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший директор национальной студии "Беларусьфильм" Игорь Поршнев скончался на 63-м году жизни, об этом сообщает белорусский союз кинематографистов.



Игорь Поршнев / tut.by

Поршнев руководил "Беларусьфильмом" с 2015 по 2018 год.

"С его именем был связан ряд громких коррупционных скандалов в сфере кинопроизводства, в частности, съёмки фильма "Следы на воде". Ни один из них так и не дошёл до суда", — вспоминает канал "Священный Белавуд", передает Еврорадио.

Кроме руководства кинопроизводством, Поршнев сам играл в нескольких фильмах и сериалах. Также он был продюсером нескольких проектов.
 
 
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Бывший директор национальной студии "Беларусьфильм" Игорь Поршнев скончался на 63-м году жизни, об этом сообщает белорусский союз кинематографистов.
 
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