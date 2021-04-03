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Умер экс-директор "Беларусьфильма" Игорь Поршнев
Источник материала: Партизан
Бывший директор национальной студии "Беларусьфильм" Игорь Поршнев скончался на 63-м году жизни, об этом сообщает белорусский союз кинематографистов.
Игорь Поршнев / tut.by
Поршнев руководил "Беларусьфильмом" с 2015 по 2018 год.
"С его именем был связан ряд громких коррупционных скандалов в сфере кинопроизводства, в частности, съёмки фильма "Следы на воде". Ни один из них так и не дошёл до суда", — вспоминает канал "Священный Белавуд",
Кроме руководства кинопроизводством, Поршнев сам играл в нескольких фильмах и сериалах. Также он был продюсером нескольких проектов.
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Бывший директор национальной студии "Беларусьфильм" Игорь Поршнев скончался на 63-м году жизни, об этом сообщает белорусский союз кинематографистов.
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