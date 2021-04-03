Рассказываем, сколько мяса должно быть в колбасе по новым белорусским госстандартам





Фото носит иллюстративный характер





сообщает b-g.by со ссылкой на пресс-службу Госстандарта. C 1 апреля в Беларуси начали действовать новые государственные стандарты на некоторые виды колбас. Речь идет о колбасных изделиях из термически обработанных ингредиентов — паштетах и зельцах, а также кровяных колбасах,b-g.by со ссылкой на пресс-службу Госстандарта.





«Эта продукция до настоящего времени изготавливалась только по техническим условиям, что при обеспечении показателей безопасности предоставляло производителям большую свободу при определении требований к качественным показателям. В результате изделия зачастую не соответствовали ожиданиям потребителей», – говорится на сайте ведомства.

В зависимости от содержания в рецептуре массовой доли мясных ингредиентов зельцы, паштеты и кровяные колбасы классифицированы на группы: мясные и мясосодержащие (мясо-растительные, растительно-мясные). В мясных массовая доля мясных ингредиентов в рецептуре должна превышать 60%. Для мясосодержащих этот показатель составит от 30% до 60% (для мясорастительных) и от 5% до 30% (для растительно-мясных).





При этом госстандарты называют только определенные способы изготовления и варианты технологической (тепловой) обработки этих колбас.





Также устанавливаются требования к физико-химическим показателям зельцев, паштетов и кровяных колбас. Это массовая доля белка, крахмала, хлористого натрия, общего фосфора, остаточная активность кислой фосфатазы.





Отмечается, что госстандарты предъявляют одинаковые требования и к колбасам в виде целого изделия, и к нарезанным изделиям в виде порционной (целый кусок) и сервировочной нарезки (ломтики).





Госкомитет по стандартизации заверяет, что применение новых стандартов обеспечит больше возможностей для повышения качества этой продукции и обеспечения его стабильности, поможет потребителям в правильном выборе колбасных изделий.











