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Новшества в помиловании. Теперь родные и не только смогут поручиться за освобождение осужденного
Источник материала: Партизан
Внесены изменения в процедуру помилования осужденных,
Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале. К ходатайству могут быть приложены личные поручительства от граждан, которые заслуживают доверия, что осужденный в случае применения к нему помилования не совершит новое преступление в течение неотбытой части наказания. Поручителями могут стать родители и другие близкие осужденного, его коллеги.
Форму личного поручительства определит Министерство внутренних дел, милиция же будет проверять подлинность документа и личность поручителя. По результата проверки по каждому поручительству составляется заключение, которое прилагается к ходатайству о помиловании.
Кроме того, свои ходатайства о помиловании на имя президента могут представить также общественные организации, политические партии, государственные служащие, трудовые коллективы, иные объединения граждан, юридические лица.
Если помилованный совершит новое умышленное преступление в период неотбытого наказания, суд может наказать рублем поручителя — от 30 до 500 базовых величин.
Изменения вступают в силу с 14 апреля 2021 года, Совмину отводится три месяца, чтобы обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с указом, принять меры по его реализации.
При рассмотрении ходатайств о помиловании принимаются во внимание:
характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного и отношение к содеянному, его поведение, отношение к труду (учебе),
участие в работе самодеятельности в местах лишения свободы, срок отбытого наказания, возмещение имущественного и морального вреда,
причиненного преступлением, уплата дохода, полученного преступным путем, наличие личных поручительств и заключения по ним органов внутренних дел, другие заслуживающие внимания обстоятельства;
мнение администрации исправительного учреждения либо другого органа, исполняющего наказание или иные меры уголовной ответственности,
наблюдательной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, а в иных случаях при необходимости также мнение районного, городского исполнительных комитетов или местной администрации.
Если ходатайство о помиловании отклоняется, осужденный может повторно подать заявление через полгода, осужденный за тяжкие и особо тяжкие преступления — через год.
Комиссия по вопросам помилования работает на основании указа президента от 3 декабря 1994 года № 250. В положении к указу отмечено, что помилование осужденных осуществляется в виде замены смертной казни пожизненным заключением, освобождения полностью или частично от отбывания как основного, так и дополнительного наказания, замены наказания или его неотбытой части более мягким наказанием, освобождения от наказания условно и снятие судимости.
Подать ходатайство о помиловании на имя президента может любой осужденный, по делу которого приговор вступил в силу. Если человека приговорили к смертной казни, комиссия рассмотрит его дело, даже если он не обращался с заявлением.
В состав комиссии входят представители Администрации президента, судьи Верховного и Конституционного суда, представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ, коллегии адвокатов и научного сообщества. Комиссия готовит решение по каждому поступившему делу, на основании данного решения принимается указ президента о помиловании или непомиловании человека. При этом основания, почему принято то или иное решение, осужденному не разъясняют. В случае со смертной казнью решение оглашают непосредственно перед расстрелом.
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Внесены изменения в процедуру помилования осужденных, пишет TUT.BY.
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