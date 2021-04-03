Что происходит на предприятии, где власти испугались забастовки

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выяснил , как сейчас обстоят дела на заводе. Сначала оттуда стали активно увольняться работники, не согласные подписать новый договор о коллективной материальной ответственности. Потом на предприятии отстранили гендиректора, приказ о коллективной ответственности отменили, а работников пообещали вернуть. А Федерация профсоюзов сообщила, что о проблеме было известно еще с осени. Tut.by, как сейчас обстоят дела на заводе.





Сегодня на Минском молочном заводе №1 прошло собрание, на котором объявили об отмене приказа о коллективной материальной ответственности для всех, в том числе и для тех, кто ранее подписал этот документ. Также руководство планирует «максимально возвращать людей».





Работники завода рассказывали журналистам, что в то время, когда люди активно увольнялись, трудиться на предприятие приезжали с Молодечненского молочного комбината. Генеральный директор КУП «Миноблмясомолпром» (в этот холдинг входит Минский молочный завод № 1) Сергей Некрашевич подтверждает, что такое действительно было, часть людей привлекали из Молодечно.





Также работники завода сообщали, что во время увольнений не работала одна из производственных линий предприятия.





— Если остановки и были, то по технологическим причинам: есть же ремонтные работы, настройка оборудования и так далее, — комментирует Сергей Некрашевич.