В российских школах предложили ввести курc белорусской литературы













пишет Sputnik, на собрании "Союзное государство: открывая новые возможности". Белорусская литература должна быть представлена в школьной программе в России, такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой,Sputnik, на собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".





"Мы в школе читали Якуба Коласа наравне с Пушкиным, и это было нормой, чего, к сожалению, сейчас нет. Это, мне кажется, большой недостаток", – сказал Швыдкой.





Он отметил, что вопрос изучения российскими школьниками белорусских литературных произведений как раз лежит в плоскости Союзного государства. И руководящие органы этого объединения могли бы выступить с такой инициативой. Потому что потребность друг в друге не укладывается в нормативные документы, это важно понимать, подчеркнул Швыдкой.





"Многие русские артисты работали, как Янковский, в Беларуси всю жизнь – и были великими белорусскими артистами. Или Николай Еременко-старший играл в национальном театре на белорусском прекрасном языке, вместе со Станютой", – отметил он.





По его словам, такой возможности и условий для расцвета русской культуры, как в Беларуси, нет нигде в мире.





"Я не знаю другого государства в мире, где такое могло бы быть. Когда вспоминаешь того же Раевского или Луценко, таких двух лидеров белорусской театральной жизни 60-80-х годов, никто не считал, кто они – русские или белорусы. Они представляли Беларусь", – резюмировал спецпредставитель президента РФ.





Напомним, торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности" сегодня прошло в Москве и Минске . Встреча проходила в формате видеоконференции. В ней принял участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, политики, эксперты, журналисты.















