ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В российских школах предложили ввести курc белорусской литературы

03.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В советские годы школьники читали произведения Коласа наравне с Пушкиным, это было нормой, заявил спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой.




Белорусская литература должна быть представлена в школьной программе в России, такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет Sputnik, на собрании "Союзное государство: открывая новые возможности". 

"Мы в школе читали Якуба Коласа наравне с Пушкиным, и это было нормой, чего, к сожалению, сейчас нет. Это, мне кажется, большой недостаток", – сказал Швыдкой.

Он отметил, что вопрос изучения российскими школьниками белорусских литературных произведений как раз лежит в плоскости Союзного государства. И руководящие органы этого объединения могли бы выступить с такой инициативой. Потому что потребность друг в друге не укладывается в нормативные документы, это важно понимать, подчеркнул Швыдкой.

"Многие русские артисты работали, как Янковский, в Беларуси всю жизнь – и были великими белорусскими артистами. Или  Николай Еременко-старший играл в национальном театре на белорусском прекрасном языке, вместе со Станютой", – отметил он.

По его словам, такой возможности и условий для расцвета русской культуры, как в Беларуси, нет нигде в мире.

"Я не знаю другого государства в мире, где такое могло бы быть. Когда вспоминаешь того же Раевского или Луценко, таких двух лидеров белорусской театральной жизни 60-80-х годов, никто не считал, кто они – русские или белорусы. Они представляли Беларусь", – резюмировал спецпредставитель президента РФ.

Напомним, торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности" сегодня прошло в Москве и Минске. Встреча проходила в формате видеоконференции. В ней принял участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, политики, эксперты, журналисты.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В советские годы школьники читали произведения Коласа наравне с Пушкиным, это было нормой, заявил спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще один азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль в Анталье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by