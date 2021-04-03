Шендерович: «Власть всегда побеждает. Только кончается это деградацией и обрушением»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный писатель-сатирик в интервью на Эхе Москвы объяснил о том, почему зачистка на идеологическом фронте ведет к разорению страны.

В частности, журналист поинтересовалась, можно ли трактовать происходящее сегодня в России как победу власти и сравнила ситуацию с Беларусью?

— В том смысле, что вот им надо было на идеологическом фронте зачистить – они зачистили. Им надо было напугать – они напугали. Им надо дубинками помахать – помахали. Ну вот то же самое, что происходит сейчас в Беларуси, например.

― Смотрите, власть в России всегда побеждает. Николай Первый всех победил, абсолютно делали, что хотели. Власть всегда делает то, что хочет. Потом, правда, происходит Крымская война и выясняется, что Россия просто лежит в руинах, в коррупции, в разорении. А так власть, конечно… всех упаковали, сослали. Некоторых даже казнили. Все зашибись. У власти в России все зашибись. Именно поэтому все так плохо с Россией. Что власть всегда побеждает.

К сожалению, побеждает всегда власть, а не Россия. Только кончается это, как всегда, деградацией и обрушением. А до тех пор сплошная победа.