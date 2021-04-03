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Караев рассказал, пойдет ли в президенты вместо Лукашенко
Источник материала: UDF
Юрий Караев
Посещая с визитом гродненское предприятие «Молочный мир» Александр Лукашенко сказал:
«Вот у меня два человека (бывший министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и бывший министр МВД Юрий Караев) моих здесь. Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — сказал белорусский правитель.
Сегодня Юрий Караев ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции.
— Конечно же нет, — цитирует его
Слово за Владимиром Караником.
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Юрий Караев ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции.
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