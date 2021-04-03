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Караев рассказал, пойдет ли в президенты вместо Лукашенко

03.04.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Караев рассказал, пойдет ли в президенты вместо Лукашенко
Юрий Караев
Напомним, его кандидатуру назвал сам Александр Григорьевич.

Посещая с визитом гродненское предприятие «Молочный мир» Александр Лукашенко сказал:

«Вот у меня два человека (бывший министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и бывший министр МВД Юрий Караев) моих здесь. Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — сказал белорусский правитель.


Сегодня Юрий Караев ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции.

— Конечно же нет, — цитирует его Sputnik.by.

Слово за Владимиром Караником.
 
 
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Юрий Караев ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции.
 
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