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Юрий Караев

«Вот у меня два человека (бывший министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и бывший министр МВД Юрий Караев) моих здесь. Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — сказал белорусский правитель.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Караев рассказал, пойдет ли в президенты вместо Лукашенко Юрий Караев ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции.

Посещая с визитом гродненское предприятие «Молочный мир»сказал:Сегодняответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции.— Конечно же нет, — цитирует егоСлово за