Источник материала: UDF



Фото носит иллюстративный характер

«Военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район», - проинформировали в Минобороны.

«В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия», - отметили в военном ведомстве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Солдат срочной службы сбежал с полигона на военном грузовике Фото носит иллюстративный характер Военнослужащий покинул территорию полигона на военном автомобиле, сообщили в министерстве обороны Беларуси в...

Для розыска был объявлен план «Перехват». Автомобиль нашли на обочине проезжей части, однако солдата в нем не былоТам добавили, что военнослужащий не имел замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.