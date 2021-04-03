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Солдат срочной службы сбежал с полигона на военном грузовике

03.04.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Солдат срочной службы сбежал с полигона на военном грузовике
Фото носит иллюстративный характер
Военнослужащий покинул территорию полигона на военном автомобиле, сообщили в министерстве обороны Беларуси в субботу.

«Военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район», - проинформировали в Минобороны.


Для розыска был объявлен план «Перехват». Автомобиль нашли на обочине проезжей части, однако солдата в нем не было

«В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия», - отметили в военном ведомстве.


Там добавили, что военнослужащий не имел замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.
 
 
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Фото носит иллюстративный характер Военнослужащий покинул территорию полигона на военном автомобиле, сообщили в министерстве обороны Беларуси в...
 
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