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Милиция в Беларуси получит доступ к сведениям о выданных водительских медсправках

03.04.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский рассказал о планируемых новшествах в закон о дорожном движении.

Милиция в Беларуси получит доступ к сведениям о выданных водительских медсправках
Нововведения касаются не только водительских удостоверений международного образца, но и техосмотра, а также медицинских справок. 

«Новшества коснутся ведения учета выданных медсправок: Минздрав будет вести автоматизированный учет сведений о выданных медсправках для водителей, а также о лицах, признанных негодными к управлению ТС, с возможностью доступа МВД к таким сведениям», — рассказал Комаровский. 

Он отметил, пишет newsbel.by, что контроль за соблюдением порядка прохождения ТО будет упразднен, а также введен автоматизированный учет результатов в информационной системе, к которой будут иметь доступ заинтересованные государственные органы. 

Кроме того, появится возможность сдавать на права на «автомате» и получать удостоверение на управление автомобиля только с АКПП.
 
 
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Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь...
 
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