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В Минске открылся музей кнопочных мобильных телефонов
Источник материала: Партизан
В Минске открылся музей кнопочных мобильных телефонов. Его организовала компания МТС, взяв за основу коллекцию одного из своих сотрудников.
На открытии выставки. Фото: belmir.by
В экспозиции собрано более 120 моделей сотовых, в том числе Nokia thf-7 выпуска 1995 года и аппарат белорусского производителя «Евротеф e1».
Для тех, кому хочется не просто смотреть и наблюдать,
Представлены также две необычные картины – «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера и «Мэрилин Монро» Энди Уорхола, собранные из более чем 2 тысяч сим-карт.
Специально для выставки разработан музыкальный микс, включающий 20 знакомых всем рингтонов и сочетающий разные направления: house, lo-fi, lounge, electronica.
Музей находится в пространстве «Вершы» (бывшая «Галерея У», Октябрьская, 19). Он будет работать только две недели – с 2 по 14 апреля 2021 года, вход бесплатный.
На открытии выставки. Фото: belmir.by
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В Минске открылся музей кнопочных мобильных телефонов. Его организовала компания МТС, взяв за основу коллекцию одного из своих сотрудников.
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