В Минске открылся музей кнопочных мобильных телефонов













На открытии выставки. Фото: belmir.by





В экспозиции собрано более 120 моделей сотовых, в том числе Nokia thf-7 выпуска 1995 года и аппарат белорусского производителя «Евротеф e1».





пишет belmir.by, подготовлено 10 работающих моделей: можно вспомнить качество камер и поностальгировать, играя в «Змейку». Для тех, кому хочется не просто смотреть и наблюдать,belmir.by, подготовлено 10 работающих моделей: можно вспомнить качество камер и поностальгировать, играя в «Змейку».





Представлены также две необычные картины – «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера и «Мэрилин Монро» Энди Уорхола, собранные из более чем 2 тысяч сим-карт.





Специально для выставки разработан музыкальный микс, включающий 20 знакомых всем рингтонов и сочетающий разные направления: house, lo-fi, lounge, electronica.





Музей находится в пространстве «Вершы» (бывшая «Галерея У», Октябрьская, 19). Он будет работать только две недели – с 2 по 14 апреля 2021 года, вход бесплатный.





























На открытии выставки. Фото: belmir.by