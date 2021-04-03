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В Минске открылся музей кнопочных мобильных телефонов

03.04.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске открылся музей кнопочных мобильных телефонов. Его организовала компания МТС, взяв за основу коллекцию одного из своих сотрудников.




На открытии выставки. Фото: belmir.by

В экспозиции собрано более 120 моделей сотовых, в том числе Nokia thf-7 выпуска 1995 года и аппарат белорусского производителя «Евротеф e1».

Для тех, кому хочется не просто смотреть и наблюдать, пишет belmir.by, подготовлено 10 работающих моделей: можно вспомнить качество камер и поностальгировать, играя в «Змейку».

Представлены также две необычные картины – «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера и «Мэрилин Монро» Энди Уорхола, собранные из более чем 2 тысяч сим-карт.

Специально для выставки разработан музыкальный микс, включающий 20 знакомых всем рингтонов и сочетающий разные направления:  house, lo-fi, lounge, electronica.

Музей находится в пространстве «Вершы» (бывшая «Галерея У», Октябрьская, 19). Он будет работать только две недели – с 2 по 14 апреля 2021 года, вход бесплатный.







На открытии выставки. Фото: belmir.by
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске открылся музей кнопочных мобильных телефонов. Его организовала компания МТС, взяв за основу коллекцию одного из своих сотрудников.
 
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