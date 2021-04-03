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"Альянс врачей" готов протестовать ради допуска медиков к Навальному
Источник материала: Партизан
Профсоюз медработников анонсировал акцию протеста у стен колонии в Покрове, если Навальному не окажут медицинскую помощь. Политику грозит гликемическая кома, считают в "Альянсе врачей".
Алексей Навальный в колонии, март 2021 года
Российский профсоюз медработников "Альянс врачей" намерен устроить акцию протеста у стен колонии №2 во Владимирской области, где содержится политик Алексей Навальный, если ему не окажут необходимую медицинскую помощь,
Васильева и ее коллеги сетуют на "неграмотное лечение" Навального. На фоне голодовки, которую политик объявил в знак протеста против неоказания ему медицинской помощи, это может привести к гипогликемической коме, предупреждает глава "Альянса врачей".
Если к Алексею Навальному до 5 апреля "не будет допущен его невролог и не будут выданы необходимые для лечения лекарства", то профсоюз медработников намерен провести протестную акцию перед ИК №2 в Покрове 6 апреля в 12.00.
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