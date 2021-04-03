﻿ "Нью-Джерси" Шаранговича в овертайме уступил "Вашингтону". 21.by
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"Нью-Джерси" Шаранговича в овертайме уступил "Вашингтону"

03.04.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Нью-Джерси Дэвилз", за который выступает белорусский легионер Егор Шарангович, уступил в овертайме лидеру Восточного дивизиона НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".


Фото: facebook.com/NJDevils/

Результат вполне закономерен, пишет interfax.by, учитывая то, что "Вашингтон" почти вдвое перебросал хозяев (броски по воротам 40 на 23 в пользу "Кэпиталз").

Счет в матче был открыт лишь на 29-й минуте, Джон Карлсон вывел гостей вперед. Однако спустя четыре минуты "Дьяволы" смогли отыграться (шайба на счету Майкла Маклауда).

В третьем периоде забросить ни одной из команд не удалось. Дело дошло до овертайма, где удачливее были игроки "Вашингтона". При игре 3 на 3 победную точку в матче поставил российский защитник Дмитрий Орлов.

Шарангович провел на площадке больше 18 минут и завершил игру с показателем полезности «-1».
 
После набранного в матче 1 очка "Нью-Джерси" имеет в активе 32 балла после 35 матчей и занимает 7 место в Восточном дивизионе.

Лидирует "Вашингтон" – 52 очка после 37 игр. "Нью-Йорк Айлендерс" и "Питтсбург Пингвинз" имеют по 50 баллов.
 
 
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"Нью-Джерси Дэвилз", за который выступает белорусский легионер Егор Шарангович, уступил в овертайме лидеру Восточного дивизиона НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".
 
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