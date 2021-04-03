"Нью-Джерси" Шаранговича в овертайме уступил "Вашингтону"





Фото: facebook.com/NJDevils/





пишет interfax.by, учитывая то, что "Вашингтон" почти вдвое перебросал хозяев (броски по воротам 40 на 23 в пользу "Кэпиталз"). Результат вполне закономерен,interfax.by, учитывая то, что "Вашингтон" почти вдвое перебросал хозяев (броски по воротам 40 на 23 в пользу "Кэпиталз").





Счет в матче был открыт лишь на 29-й минуте, Джон Карлсон вывел гостей вперед. Однако спустя четыре минуты "Дьяволы" смогли отыграться (шайба на счету Майкла Маклауда).





В третьем периоде забросить ни одной из команд не удалось. Дело дошло до овертайма, где удачливее были игроки "Вашингтона". При игре 3 на 3 победную точку в матче поставил российский защитник Дмитрий Орлов.





Шарангович провел на площадке больше 18 минут и завершил игру с показателем полезности «-1».

После набранного в матче 1 очка "Нью-Джерси" имеет в активе 32 балла после 35 матчей и занимает 7 место в Восточном дивизионе.





Лидирует "Вашингтон" – 52 очка после 37 игр. "Нью-Йорк Айлендерс" и "Питтсбург Пингвинз" имеют по 50 баллов.











