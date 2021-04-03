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В Круглом после жалоб Володара Цурпанова улучшили условия содержания на «химии»

03.04.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городке Круглое Могилевской области в ИУОТ № 46, где ранее отбывал наказание могилевский диссидент Володар Цурпанов, улучшились условия содержания заключенных, сообщают правозащитники MAYDAY.


Иллюстративное фото freepik

После нескольких дисциплинарных взысканий на Володара Цурпанова завели уголовное дело по ст. 415 УК РБ за «уклонение от отбытия наказания». Он же в свою очередь, пишет МогилевОнлайн, в Круглом добивался для заключенных адекватных условий содержания. Теперь, вероятно, Володару заменят «химию» на колонию.

Самого Цурпанова в Круглом уже нет, однако борьба за улучшение условий содержания заключенных дала плоды: теперь «химиков» регулярно водят в баню и немного улучшили бытовые условия.

Также в Круглом отбывает наказание политзаключенный Владимир Шакун, который был осужден на два года «химии» за оскорбление Александра Лукашенко (ст. 368 УК) и надругательство над госфлагом (ст. 370 УК).

Как сообщает MAYDAY, их волонтеры попытались навестить Шакуна 31 марта, однако администрация ИУОТ № 46 отказала им, сославшись на то, что осужденный заранее должен заполнить анкету с указанием Ф.И.О. и местом жительства гостей. После этого анкету отправляют в спецотдел, где принимается дальнейшее решение.

Волонтеры MAYDAY предполагают, что Шакун у администрации «химии» стоит на отдельном учете.
 
 
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В городке Круглое Могилевской области в ИУОТ № 46, где ранее отбывал наказание могилевский диссидент Володар Цурпанов, улучшились условия содержания заключенных,...
 
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