В Круглом после жалоб Володара Цурпанова улучшили условия содержания на «химии»

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пишет МогилевОнлайн, в Круглом добивался для заключенных адекватных условий содержания. Теперь, вероятно, Володару заменят «химию» на колонию. После нескольких дисциплинарных взысканий на Володара Цурпанова завели уголовное дело по ст. 415 УК РБ за «уклонение от отбытия наказания». Он же в свою очередь,МогилевОнлайн, в Круглом добивался для заключенных адекватных условий содержания. Теперь, вероятно, Володару заменят «химию» на колонию.





Самого Цурпанова в Круглом уже нет, однако борьба за улучшение условий содержания заключенных дала плоды: теперь «химиков» регулярно водят в баню и немного улучшили бытовые условия.





Также в Круглом отбывает наказание политзаключенный Владимир Шакун, который был осужден на два года «химии» за оскорбление Александра Лукашенко (ст. 368 УК) и надругательство над госфлагом (ст. 370 УК).





Как сообщает MAYDAY, их волонтеры попытались навестить Шакуна 31 марта, однако администрация ИУОТ № 46 отказала им, сославшись на то, что осужденный заранее должен заполнить анкету с указанием Ф.И.О. и местом жительства гостей. После этого анкету отправляют в спецотдел, где принимается дальнейшее решение.





Волонтеры MAYDAY предполагают, что Шакун у администрации «химии» стоит на отдельном учете.