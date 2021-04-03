|
«Эти некультурные люди все загадили». Вот как выглядит плохое благоустройство на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Продолжаем рассказывать о «шедеврах» сантехников, последствиях благоустройства и плохих ремонтах. Вот что нам
Минск, двор по улице Калиновского, 3−7. Люди пишут, что «после многочисленных жалоб в 115 на неблагоустроенный двор, постоянных отписок, комиссий и прочего совсем недавно нам привезли и установили две клумбы». Что же местных жителей не устроило? Судя по фото, это какие-то очень б/у клумбы.
Витебск, проспект Фрунзе. Столбы стоят посередине узкой пешеходной дорожки. Нам пишут, что это участок тротуара между домом-интернатом для инвалидов и престарелых (пр-т Фрунзе, 92, к. 2) и СШ № 44 (пр-т Фрунзе, 96). На этом участке находится остановка общественного транспорта. «Вот она, безбарьерная среда!» — иронизирует автор письма.
Жители дома считают, что данный «ремонт» не соответствует требованиям безопасности, так как детское игровое оборудование не должно иметь выступающих элементов с острыми концами или кромками. «Далее была составлена заявка на портале службы 115 о ремонте оборудования игровой площадки и демонтаже небезопасного ограждения для детей, которые играют на данной площадке, и никакого ответа нет», — говорится в письме.
А еще стоит обратить внимание, как отремонтировали скамейку у этого же подъезда: примотали скотчем!
Жабинка. Пациент местной больницы удивился увиденному в туалете. Мы тоже удивлены и не можем понять, что это за конструкция.
Могилев, улица Бурденко, 4. После реставрации соседнего пятиэтажного дома пришлось перекладывать дорожку возле дома. В два слоя она теперь.
Колодищи. Нам пишут, что в агрогородке есть красивый пруд и беседки рядом с ним — хорошее место для прогулок и отдыха. Однако есть две проблемы: сюда приходят очень некультурные люди, которые все вокруг загадили, и коммунальники, которые сюда не заходят.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)