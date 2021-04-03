«Эти некультурные люди все загадили». Вот как выглядит плохое благоустройство на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о «шедеврах» сантехников, последствиях благоустройства и плохих ремонтах. Вот что нам прислали на «Доску позора» в этот раз.

Минск, двор по улице Калиновского, 3−7. Люди пишут, что «после многочисленных жалоб в 115 на неблагоустроенный двор, постоянных отписок, комиссий и прочего совсем недавно нам привезли и установили две клумбы». Что же местных жителей не устроило? Судя по фото, это какие-то очень б/у клумбы.



Фото предоставлено читателем

Витебск, проспект Фрунзе. Столбы стоят посередине узкой пешеходной дорожки. Нам пишут, что это участок тротуара между домом-интернатом для инвалидов и престарелых (пр-т Фрунзе, 92, к. 2) и СШ № 44 (пр-т Фрунзе, 96). На этом участке находится остановка общественного транспорта. «Вот она, безбарьерная среда!» — иронизирует автор письма.









Минск, бульвар Шевченко, 11. Из полуразвалившегося козырька подъезда начала пробиваться весенняя травка.





Гомель. Во дворах домов по улице 8-й Иногородней, 2 (корпуса 15 и 19) в 2020 году был начат ремонт труб водоснабжения. После окончания ремонта дворы остались в ужасном состоянии — больно смотреть. Вы только гляньте, что там творится!













Минск, улица М. Лынькова, 15в, первый подъезд, первый этаж. Нам сообщают, что после жалобы на течь ливневой канализации сантехники заменили трубу на новую и меньше по диаметру. Для соединения труб разного диаметра использовали редукцию несоответствующего диаметра, а щель в пластиковой трубе заделали раствором. После проделанных действий водосточная труба под своим весом начала проседать и отклоняться от уровня, место соединения после мелкого дождя начало сыреть. Жильцы подъезда опасаются, что при сильном дожде труба может отклониться сильнее и сорвать цемент с пластмассой, что приведет к затоплению подъезда.









Гомель. Тротуар по улице Дорожной. Нам сообщают, что мы наблюдаем последствия прокладки кабеля.





Гомель, улица Владимирова, 57. Асфальт разбит уже очень давно, и ямы все глубже и шире. На ремонт денег нет.









Минск, улица Налибокская, 34. С нами поделились фото ремонта оборудования игровой площадки. В пояснении к фото говорится, что в начале 2020 года скат горки треснул. ЖЭУ № 9 Фрунзенского района был составлен дефектный акт от 10.03.2020, а скат горки демонтирован. Никаких действий после демонтажа не последовало. Только 23 марта 2021 года, спустя год, было принято решение о приварке арматурных стержней к поручням детской горки.





Жители дома считают, что данный «ремонт» не соответствует требованиям безопасности, так как детское игровое оборудование не должно иметь выступающих элементов с острыми концами или кромками. «Далее была составлена заявка на портале службы 115 о ремонте оборудования игровой площадки и демонтаже небезопасного ограждения для детей, которые играют на данной площадке, и никакого ответа нет», — говорится в письме.





Раубичи. Вот такое состояние придомовой территории и заездов к многоквартирным домам № 3 и 2. Нам пишут, что находятся они «в непосредственной близости от спорткомплекса, где не так давно пышно прошла «Минская лыжня».









Минск, улица Парниковая 11. Так выглядит дверь в первый подъезд.



Фото предоставлено читателем

А еще стоит обратить внимание, как отремонтировали скамейку у этого же подъезда: примотали скотчем!



Фото предоставлено читателем

Жабинка. Пациент местной больницы удивился увиденному в туалете. Мы тоже удивлены и не можем понять, что это за конструкция.



Фото предоставлено читателем

Могилев, улица Бурденко, 4. После реставрации соседнего пятиэтажного дома пришлось перекладывать дорожку возле дома. В два слоя она теперь.









Витебск. Вот такую общагу предоставили молодым специалистам, приехавшим на отработку на «Белвест».













Колодищи. Нам пишут, что в агрогородке есть красивый пруд и беседки рядом с ним — хорошее место для прогулок и отдыха. Однако есть две проблемы: сюда приходят очень некультурные люди, которые все вокруг загадили, и коммунальники, которые сюда не заходят.







