Сэкономить нельзя доплатить. Сравниваем роботы-пылесосы дешевле 400 рублей

Источник материала: Onliner Робот-пылесос уже давно стал для многих незаменимым помощником по дому. Тем же, кто не успел оценить полезность гаджета, однозначно стоит присмотреться. Сегодня на рынке представлена тьма вариантов разной комплектации и функциональности. Некоторое время назад мы уже делали сравнительный обзор роботов-пылесосов от Xiaomi. Увы, не все готовы выложить 800+ рублей за топовый китайский флагман, а бюджетный аналог хоть и пользуется заслуженной популярностью, но все же вызывал некоторые вопросы во время теста. На этот раз мы ограничили бюджет 400 рублями, выбрали 5 моделей разных брендов (известных и не очень) и подробно сравнили их между собой.

Итак, герои сегодняшней битвы роботов: простейший бюджетный Scarlett SC-VC80R21, безумно похожий на него Redmond RV-R350, белоснежный Elari SmartBot Lite SBT-002A, квадратный и плоский Philips FC8792/01 и стильный Mamibot ProVac350 с дисплеем.





Внешний вид, комплектация и функциональные особенности

Начнем по порядку, от более дешевого к дорогому. Scarlett, помимо самого робота, имеет в комплекте сетевой адаптер, комплект из четырех боковых щеток (две из которых запасные), основной и запасной фильтр (последний на фото не попал), а также насадку для влажной уборки с микрофиброй на липучке. Турбощетка конструкцией не предусмотрена. Любопытно, что в комплекте также отсутствует зарядная станция: адаптер питания вставляется прямо в корпус пылесоса.

Отдельно остановимся на влажной уборке. Контейнер для таковой или даже отсек конструкцией не предусмотрен. Все, что вы можете сделать, это намочить тряпочку и прицепить ее к специальной насадке. Ну и следить, чтобы она не высыхала, своевременно увлажняя ее. Спорное решение, но плюс с точки зрения маркетинга очевиден: кто скажет, что уборка не влажная, пусть первый бросит в производителя камень.

Модель оборудована тремя датчиками снизу, которые защищают робота от падения, а также контактным бампером, который помогает ориентироваться в пространстве и «отталкивает» пылесос от препятствий. Управление и индикация простейшие: одна кнопка с подсветкой. Робот запускается и останавливается нажатием, а также с помощью смены цвета уведомляет о полной зарядке или разряде аккумулятора. Простота управления может даже быть плюсом, например, для пользователей в возрасте, далеких от современных приборов и гаджетов.







Redmond — это достаточно известный бренд-производитель техники для дома. Открыв упаковку, изрядно удивились. Забавно, но перед нами абсолютно идентичная предыдущей модель — как внешне, так и функционально. Ну и комплектация та же, естественно. Цвет черный, и вроде как на этом отличия все. Понять разницу помогает сравнение характеристик. Redmond имеет никель-металлгидридный аккумулятор (у Scarlett батарея литий-ионная). Это, к сожалению, сильно увеличивает время ее зарядки, но, забегая чуть вперед: в реальности никак не влияет на разницу во времени работы. По крайней мере, при полностью заряженной батарее.







В остальном роботы идентичны, та же комплектация, те же датчики. Есть ли разница в «мозгах»? Проверим, когда запустим.







Elari SmartBot Lite SBT-002A — это уже более серьезное технически устройство. Во-первых, в комплекте есть зарядная станция, к которой робот возвращается сам для подзарядки. Управление возможно как кнопкой на корпусе, так и пультом. Еще можно приложение фирменное установить, но об этом ниже. Ну и уборка влажная тут действительно автоматическая: вода заливается в специальный резервуар, совмещенный с пылесборником. Как и в моделях выше (да и ниже тоже), турбощетки в роботе нет и не бывает.







Заявленное время уборки — почти 2 часа. Предусмотрена умная навигация с помощью инфракрасных датчиков и детекторов перепада высоты, но есть и контактный бампер. Траектория движения задается с помощью пульта и в приложении: автоматическая уборка, а также частичная (квадрат 1,5 на 1,5 метра), локальная для сильных загрязнений и уборка вдоль стен. Робота можно интегрировать в умный дом, например от «Яндекс», и управлять им посредством голосовых команд. Также в фирменном приложении можно задать уборку по графику. В общем, вполне себе взрослый комплект и функции. Батарейки для пульта разве что могли быть пооригинальнее.





Робот от Philips порадовал своим нестандартным внешним видом. Во-первых, он почти квадратный, а это непривычно. Во-вторых, небольшая высота делает пылесос более маневренным, позволяя проезжать даже в самых труднодоступных местах. Интеграции нет ни с приложением, ни с умным домом, но есть пульт дистанционного управления с возможностью переключения траекторий движения. Любопытно, что навигация осуществляется с помощью инфракрасных датчиков, а также датчиков перепада высоты, но контактного бампера нет. Также, в отличие от всех остальных моделей из обзора, здесь нет влажной уборки даже в виде съемной тряпочки с ручным увлажнением. Интересно реализовано планирование графика уборки: достаточно нажать кнопку на пульте, и пылесос будет запускаться точно в это время каждые 24 часа.







Последней распаковываем самую дорогую из бюджетных моделей. Mamibot ProVac350 примечателен в первую очередь наличием LED-дисплея. С его помощью можно не только увидеть время, режим, уровень заряда аккумулятора, но и при ошибке понять по ее коду, что мешает роботу продолжить свою работу.

В комплект входят пара боковых щеток и фильтр, которые устанавливаются на прибор, а также зарядная станция и пульт дистанционного управления. Субъективно пульт не самый продвинутый, чем-то напоминает внешний контроллер от дешевых китайских вытяжек. Но каждое нажатие клавиши сопровождается индикацией дисплея, а это уже куда информативнее, чем управление моделями выше. За ориентацию в пространстве отвечают контактный бампер, а также датчики перепада высоты и инфракрасные сенсоры. По информации производителя, модель поддерживает интеграцию в Amazon Echo и Google Home. Но в рамках теста мы это не проверяли. Также управление возможно с помощью фирменного приложения. Для тех, кто, как и мы, не поймет, где его искать, приложение называется Tuya Smart. Не благодарите!







Полная уборка всей квартиры

Первым делом, как и в прошлый раз, поочередно знакомим роботов с квартирой. К сожалению, ни один из них не умеет строить карту помещений. Пробуем запускать Scarlett. Увы, включить пылесос и уйти на работу или прогулку — это не тот случай. Траектория движения чем-то напоминает шарик, отскакивающий от стенок и разбивающий кирпичики в старой монохромной игре. Раз в 10 минут примерно траектория меняется, но это не ускоряет процесс: многие участки робот проезжает по несколько раз, а выход из кухни был найден только через 25 минут. К слову, это не сильно продвинуло полную уборку квартиры: пылесос застрял на входном коврике, пришлось помогать.

Естественно, ждать полной уборки квартиры было бы странным: батареи на это пылесосу вряд ли хватило бы. Что ж, вывод очевиден: модель подходит для поочередной уборки закрытых помещений. Оставить убирать кухню и уйти в зал, ну или наоборот. Но обязательно прислушиваться: не требуется ли помощь, например, если робот застрял между ножек стула. Огромным плюсом оказалась компактность устройства: небольшой диаметр позволяет роботу убирать между ножками стульев, что удается не всем моделям. Примерное время автономной работы — около 80 минут, и это не сильно далеко от заявленных 95. За это время, справедливости ради, на кухне и в коридоре стало сильно чище.





Redmond, в принципе, оказался во многом похож, так же как и внешне. Неприятной неожиданностью оказался процесс зарядки аккумулятора: NiMH-батарея заряжается очень долго. Также, в отличие от Scarlett, траектория движения Redmond показалась более осмысленной: не просто отскок от стен и препятствий. Сначала небольшой поворот у объекта, и, если объехать его невозможно, только тогда уже разворот на 180 градусов. Время автономной работы до полного разряда составило примерно 75 минут.





Следующим на очереди был Elari. Внешне модель крупнее и выглядит похожей на популярных «китайцев» вроде Xiaomi или Roborock. Очень понравился пульт из комплекта: стильный и функциональный. Движение, в отличие от моделей выше, уже не хаотичное: сначала анализ периметра, а затем зигзаг. Между стульями не пролезает при всем желании, но у Xiaomi история была та же. Причем у всех моделей, которые доводилось использовать. Кстати, у модели, в отличие от остальных, еще есть регулировка мощности всасывания. Выбрать можно в приложении два режима, и третий самый тихий — в разработке, но пока недоступен.





Робота запускали с помощью приложения в расчете на то, что он сориентируется и проедет всю квартиру с одного дубля. Увы, несмотря на более серьезное функциональное оснащение, чуда не случилось. Инфракрасного датчика в этой модели оказалось недостаточно для правильной навигации: первая попытка почему-то была ограничена только кухней, после уборки которой робот вместо продолжения вернулся на базу. Вторая и третья попытки оказались удачнее: пылесос выезжал за пределы кухни, но полностью квартиру убирать все же отказался. Лучший результат — 35 минут и 17,5 квадратного метра. Площадь, даже полезная, без учета мебели, в реальности сильно больше. Несмотря на «неполную» работу, назад робот вернулся и базу зарядную нашел сам. Да, без камеры или лидара на это потребовалось немало времени, но уже какая-никакая автоматика.





Philips работает без приложения. Для управления можно использовать пульт, но прекрасно подходит и кнопка на корпусе. Сразу после старта показалось, что передвигается робот намного шустрее остальных. Несмотря на отсутствие приложения, это был первый пылесос, который смог убрать всю квартиру целиком. Да, долго. Да, по нескольку раз одни и те же участки. Да, местами застревал, а после «освобождения» начинал все заново. Но таки сориентировался! По ощущениям, модель работала тише предыдущих. Примерно полтора часа понадобилось пылесосу на то, чтобы проехать всю квартиру. Интересно, что базу робот искал еще почти полчаса после окончания уборки, но, к счастью, нашел, хоть и перемещаясь хаотично. Неплохая автономность оказалась, кстати говоря!





Последним в кругосветное путешествие по двухкомнатной квартире отправился Mamibot. Неплохо сориентировался на кухне, выехал в коридор. Заехал и в зал, и в спальню. И даже убирал по ходу своего движения. Субъективно в плане навигации модель оказалась лучше всех: относительно немного повторных проездов по одним и тем же местам, охват почти всей квартиры (кроме небольшого кусочка в спальне: его робот почему-то так и не убрал). От старта до финиша на зарядной станции прошел 1 час и 40 минут. Из них минут 20 пылесос искал базу и вернулся с остатком батареи 18 процентов. Превышение заявленного времени уборки объясняется тем, что робот не всасывает мусор во время поиска зарядной станции. Механизм поиска, кстати, оказался довольно любопытным: по стенкам и против часовой стрелки. Да, не угадал, в другую сторону было бы быстрее, но вдруг повезет в следующий раз. В общем, все как у квадрокоптера: с неполной батареей лучше далеко не летать, а то придется приземлиться где попало.





Приложение Tuya Smart достаточно простое, если не сказать примитивное. Позволяет видеть остаток заряда батареи и выбирать режим уборки. Интересный режим ChargeGo: пылесос стартует уборку сразу после того, как полностью зарядится. Все эти «фишки» доступны и с пульта, так что на данном этапе, как и у Elari, приложение — это скорее маркетинговая «замануха»: смотрите, мол, вот оно есть. В реальности же пользоваться им не то чтобы сильно и необходимо. Разве только для того, чтобы запланировать график уборки, и то если это вам нужно. Кто знает, возможно, в будущем производители реализуют какие-то дополнительные функции, как это делает, например, со временем обычно Xiaomi.





Уровень шума

Здесь все просто, хоть и не суперточно. Установили приложение на смартфон и замеряли средние значения примерно на одинаковом расстоянии. Результаты в порядке теста на скриншоте ниже. Philips оказался самым тихим (смотреть среднее значение).





Гречневый дождь и локальная уборка

Для наглядного теста и сравнения мы соорудили участок — подобие детской комнаты. Максимально усложнили пылесосу задачу, расставив на пути мебель. Как и в прошлом сравнительном обзоре, решили рассыпать 100 грамм крупы (на этот раз гречневой) и засечь, сколько удастся собрать за 10 минут. Этот же опыт мы повторили со всеми остальными моделями.











Эксперимент проводили в том же порядке, что и выше, от более бюджетной модели к более дорогой. Любопытно, что на совершенно невысокий ковер без проблем смог заехать только Mamibot, тем самым имея возможность собрать больше мусора. Увы, неплохо отработав на ковре, модель не лучшим образом собирала гречневую крупу на ламинате. В результате эксперимента, к сожалению, нельзя сказать о том, что какой-то робот был идеальным. Но очевидно лучше справились Mamibot и Elari, собрав 72 и 71 грамм соответственно. Не сильно отстали и Scarlett с Redmond. Ощутимо хуже всех справился почему-то Philips: всего лишь 28 грамм за 10 минут, результат удручающий. Фото итогов гречневого баттла ниже.



Scarlett SC-VC80R21

Scarlett SC-VC80R21



Redmond RV-R350

Redmond RV-R350



Elari SmartBot Lite SBT-002A

Elari SmartBot Lite SBT-002A



Philips FC8792/01

Philips FC8792/01



Mamibot ProVac350

Mamibot ProVac350

Для еще большей наглядности небольшое видео процесса уборки, все модели по очереди. Да, знаем, качество видео так себе. В следующий раз обещаем воспользоваться штативом или стабилизатором.

Влажная уборка. Ждать ли чуда?

Здесь будет всего два участника. Сравнивать качество влажной уборки у Redmond и Scarlett — не лучшая затея: все зависит лишь от того, как сильно и часто мочить микрофибру. Philips же не имеет такой опции в принципе. Поэтому в данном сравнении участвуют только те модели, которые имеют встроенный резервуар для воды и сами смачивают микрофибру прямо в процессе уборки. Как и в предыдущем большом обзоре роботов-пылесосов, мы заранее разлили одинаковое количество кофе на пол в двух местах. Посмотрим, за сколько проходов девайсы справятся со стойким загрязнением.







Начали с Elari. Конструкция неприятно удивила. Видимо, все же лучше вручную намачивать тряпочку, как в бюджетных вариантах выше. Здесь есть отсек для воды прямо в пылесборнике, но нести контейнер советуем очень быстро. И так же быстро запускать пылесос, если не хотите, чтобы он стоял в луже. Подача воды происходит естественным путем через довольно широкие отверстия, но слишком быстро. Вода заканчивается быстрее, чем едет робот. Именно поэтому в приложении нет режима влажной уборки — влажная уборка происходит тогда, когда на тряпку попадает вода, то есть всегда. В общем, реализация странная и, судя по всему, тоже «для галочки». Несколько раз проезжаем по пятну в режиме локальной уборки. Результат на фото ниже.





Mamibot подает воду на микрофибру через одно отверстие и как-то медленнее. Залили контейнер, поставили в отсек, прикрепив заранее тряпку. Некоторое время подождали — вроде сухо. Стартуем.

После нескольких проходов пятно осталось примерно таким же, как и было. Не совсем понятно, зачем нужен режим «швабра» в приложении. Увлажнение кажется недостаточным, тряпку приходится постоянно смачивать.





Плюсы и минусы каждой модели. Выводы

Понравилось: компактность и маневренность, цена, литий-ионный аккумулятор, простота управления, время работы от аккумулятора.

Не понравилось: отсутствие зарядной станции, отсутствие нормальных алгоритмов навигации, шум.

Понравилось: компактность и маневренность, цена, простота управления, время работы от аккумулятора, траектория движения чуть лучше, чем у модели выше, но все еще недостаточная для уборки всей квартиры.

Не понравилось: отсутствие зарядной станции, шум, никель-металлгидридный аккумулятор и время зарядки.

Понравилось: зарядная станция, контейнер для пыли и воды, пульт управления, приложение с планированием графика уборки, хорошо собирает тяжелый мусор.

Не понравилось: приложение не слишком функциональное, почему-то не убирает всю квартиру за раз.

Понравилось: небольшая высота, нешумный, удобный контейнер, пульт управления, автономность.

Не понравилось: плохо убирает рассыпанную крупу, хаотичные перемещения в ограниченном пространстве, долго ищет базу при возврате.

Понравилось: информативный дисплей, ориентация в пространстве, приложение с планированием графика уборки, заезжает на ковер почти всегда, довольно тихий, хорошо собирает тяжелый мусор.

Не понравилось: приложение не слишком функциональное, долго ищет базу при возврате, цена высоковата.





Очень сложно ожидать чего-то от недорогих роботов-пылесосов, когда ты избалован Xiaomi. Тест был непростым: много мебели и детских игрушек часто усложняют жизнь даже регулярно используемому старенькому трудяге Mi Robot. К сожалению, ждать чуда от самых бюджетных решений не приходится. В случае же с вариантами подороже напрашивается идея поднакопить и купить пусть самый дешевый, но Xiaomi Essential, который имеет турбощетку и умеет строить карту. Выбранные для обзора модели вполне пригодны для покомнатной уборки в режиме «закрыл и ушел». Очень неплохо собирают пыль с твердых покрытий. В случае с коврами, к сожалению, все не так однозначно: сказывается отсутствие турбощетки, да и заезжали на ковры некоторые роботы с проблемами. Также совсем не впечатлила реализация влажной уборки ни в одном пылесосе. Навязывать решение, однако, не станем: кому-то для повседневного использования вполне может подойти одна из протестированных моделей. Кстати, на очереди в обозримом будущем сравнение моделей Roborock из премиум-сегмента, но это уже совсем другая история...



