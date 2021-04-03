Тест: узнаете известных белорусов по старым фотографиям?

Источник материала: Onliner

Глядя на людей, которых видишь в медиа каждый день, невольно подумаешь, что человек таким и родился. С бородой, усами или пышной прической... Но каждый из нас был ребенком и юношей — и порой совсем не похожим на того, кто мы есть сейчас. Но мимику, взгляд и черты лица не обманешь. Пройдите наш тест и угадайте по старым фото, кто из известных людей страны там изображен. Результатами делитесь в комментариях.