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От $1500 за образ. Минчанка шьет странные наряды, пользующиеся спросом на московских вечеринках и Burning Man

03.04.2021 11:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Кто это носит?» Примерно так могут выглядеть комментарии под этой статьей. Но скажем заранее: мода — очень широкое понятие, включающее в себя не только вещи на каждый день. Агата Каробка заняла нишу авангарда, создает сюрреалистичные, эпатажные аксессуары и платья. Для чего? И для искусства, и для заработка. В Москве, например, стали модными тематические вечеринки: Ивлеева отметила день рождения в стиле кибербарокко, блогер Карина Нигай — в антураже фильма «Очень богатые азиаты». Костюм на такие пати может стоить несколько тысяч долларов. И эти костюмы — сфера деятельности Агаты. Поговорили с дизайнером об этом нестандартном бизнесе.

При чем тут московские вечеринки?

Эпатаж в мире моды существовал всегда, но особо не выходил за пределы подиумов. Сейчас авангард начинает просачиваться в повседневные коллекции: Gucci делает аксессуар в виде накладного золотого уха, Schiaparelli предлагает носить обувь с сюрреалистичными золотыми ногтями.

От 00 за образ. Минчанка шьет странные наряды, пользующиеся спросом на московских вечеринках и Burning Man

И этому есть простое объяснение: мир не то чтобы сходит с ума — ему депрессивно и хочется приколов, ему надоело одеваться в спортивный костюм и сидеть дома. Бум торжественной моды всегда происходит после периода застоя или потрясений.

Хотите в этом убедиться — просто посмотрите на Москву. Год в столице России начался с кучи костюмированных вечеринок. И если раньше «селебы» просто выходили в люди, чтобы посветить дорогим дизайнерским платьем, то теперь этого недостаточно: нужен эпатаж, инфоповод, возможность разлететься по соцсетям.

Всего за пару месяцев там прошло много тематических пати: кибербарокко у блогера Насти Ивлеевой, американские 20-е у еще одного блогера-миллионника Яны Левенцевой, мотивы сериала «Дивный новый мир» у Сергея Сухова и так далее. Короче говоря, вырисовывается тренд. И в этот тренд успешно входит белорусский дизайнер Агата Каробка, которая уже около семи лет делает странные, не вписывающиеся в повседневность костюмы.

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«Кто это носит?» Примерно так могут выглядеть комментарии под этой статьей. Но скажем заранее: мода — очень широкое понятие, включающее в себя не только вещи на...
 
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