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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены на квартиры в Минске упали на треть, предложение выросло вдвое Рост предложения на столичном рынке недвижимости начался с осени 2020-го года.

Рост предложения на столичном рынке недвижимости начался с осени 2020-го года, когда за три месяца число выставленных на продажу квартир выросло с 8 тыс. до 10,6 тыс. В январе 2021-го был зафиксирован спад, а с середины февраля начался стремительный рост этого показателя: за полтора месяца количество продающихся квартир выросло с 9,5 тыс. до 15,7 тыс.Рост предложения происходит на фоне снижающихся цен на вторичном рынке жилой недвижимости Минска. Тренд на удешевление начался в конце марта 2020-го года. Тогда стоимость квадратного метра оценивалась в $1477. Сейчас же она составляет $1238. Таким образом, за год квадратный метр потерял в цене $240. Из них около $100 – за последние два месяца. В рублевом эквиваленте цена квадратного метра снизилась с Br3780 в прошлом марте до Br3430 на начало 2021 года и до Br3250 на конец нынешнего марта.В абсолютных ценах ситуация еще более печальная для продавцов. Если в конце марта 2020-го года средняя цена квартиры в Минске составляла $90,2 тыс., то к началу 2021-го года она упала до $75,6 тыс., а на данный момент - до $63,4 тыс.Больше всего в цене потеряли четырехкомнатные квартиры. В марте 2020-го года продавцы просили за них, в среднем, около $150 тыс., но уже к концу января 2021 года цена составляла $130,6 тыс., а в конце нынешнего марта - $93,7 тыс.Трехкомнатные квартиры за год потеряли в цене около $26 тыс. Они подешевели с $110 тыс. (март-2020) до $83,6 тыс. (конец марта 2021-го). «Однушки» подешевели за этот же срок более, чем на треть – с $63 тыс. до $40,3 тыс. (почти на $23 тыс.). Меньше «пострадали» цены на двухкомнатные квартиры: они за год снизились на $20 тыс. – с $83 тыс. до $63 тыс.При этом, несмотря на богатое предложение и снижающиеся цены, количество реальных сделок с квартирами в Минске в первом квартале 2021-го года¸ по данным Национального кадастрового агентства Беларуси, составляет 2899 (по состоянию на 30 марта). Это минимальный показатель за последние годы: в первом квартале 2020-го года этот показатель составил 3874 сделки, в 2019-м – 3133 сделки, в 2018-м- 4044 сделки.Подобное значительное падение цен на недвижимость произошло в 2015-2016 годах. Оно было затяжным и, в результате, цены упали с $1719 за кв.м. по состоянию на 1 января 2015 года до $1170 в мае 2016-го. Количество сделок с квартирами в столице также было небольшим – 2321 сделки в первом квартале 2015 года и 2904 сделки – в первом квартале 2016 года. Однако тот кризис не сопровождался столь значительным ростом предложения – в течение полуторагодового периода на рынке предлагалось от 7,5 до 9,7 тыс. квартир.