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"Старый Кураев умер": Андрей Кураев рассказал, как разочаровался в патриархе Кирилле (Гундяеве)

03.04.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитый писатель и богослов считает, что нынешний патриарх РПЦ Кирилл уже давно взял курс на административно-полицейское понуждение. Эту тему Андрей Кураев затронул во время выступления на книжной ярмарке «Non/fiction».




– Осенью 2010 года я впервые публично не согласился с патриархом и его политикой. Это было в Храме Христа Спасителя на одной из комиссий, пишет Собеседник, где обсуждался проект документа об отношении церкви к богохульству.

Я тогда недоумевал громко, на весь зал: «Для кого этот документ? Людям церковным не надо объяснять, что богохульство – это грех. А светским незачем ссылки на законодательство Императора Юстиниана 6-го века. И что такого страшного в стране сейчас происходит, что нужно принимать этот документ в срочном порядке?»

Все стало понятно только в 2012 году, после истории с Pussy Riot и изменений в Уголовном кодексе, – продолжает Кураев. – «Двушечка» за оскорбление религиозных чувств и так далее. Заметьте, что патриарх Кирилл задолго взял курс на это административно-полицейское понуждение. Чтобы никто не критиковал.


 

По словам Кураева, по времени тот эпизод совпал с фейковой новостью о его собственной смерти, которая загадочным образом возникла в Интернете.

– В 2010 году почему-то пошла информация, что я умер. Автор одного из некрологов, которые уже успели появиться в Сети, сказал, что это конец «кураевщины». Под этим он понимал пропаганду государственной церкви, апологетику патриарха и так далее. Я понял, что он прав. Именно та осень 2010 года – это время, когда умер старый Кураев и потихонечку начал вылупляться современный.
 
Теги: Новости
 
 
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Знаменитый писатель и богослов считает, что нынешний патриарх РПЦ Кирилл уже давно взял курс на административно-полицейское понуждение. Эту тему Андрей Кураев...
 
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