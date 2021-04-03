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Бабушка и ее полуторагодовалый внук погибли на пожаре в Пуховичском районе
Источник материала: Партизан
Происшествие случилось 3 апреля. В МЧС поступило сообщение о том, что загорелся частный дом в деревне Зазерка Пуховичского района. В ходе ликвидации пожара в жилище обнаружены тела 58-летней женщины и ее полуторагодовалого внука.
Фото: СК
Подробности рассказали в СК.
По предварительной информации,
Следственно-оперативная группа с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области, эксперта-пожаротехника центрального аппарата и работников МЧС проводит осмотр места происшествия.
Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы. Предварительная причина пожара устанавливается. По факту гибели людей Пуховичским РОСК проводится проверка.
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Происшествие случилось 3 апреля. В МЧС поступило сообщение о том, что загорелся частный дом в деревне Зазерка Пуховичского района. В ходе ликвидации пожара в жилище...
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