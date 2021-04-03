Бабушка и ее полуторагодовалый внук погибли на пожаре в Пуховичском районе









Фото: СК





Подробности рассказали в СК.





пишет Mlyn.by, ночью возгорание заметил сосед. Он разбил окно в доме и смог спасти 4-летнюю девочку. К сожалению, спасти бабушку и второго ребенка не удалось. По предварительной информации,Mlyn.by, ночью возгорание заметил сосед. Он разбил окно в доме и смог спасти 4-летнюю девочку. К сожалению, спасти бабушку и второго ребенка не удалось.





Следственно-оперативная группа с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области, эксперта-пожаротехника центрального аппарата и работников МЧС проводит осмотр места происшествия.





Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы. Предварительная причина пожара устанавливается. По факту гибели людей Пуховичским РОСК проводится проверка.



