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Бабушка и ее полуторагодовалый внук погибли на пожаре в Пуховичском районе

03.04.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Происшествие случилось 3 апреля. В МЧС поступило сообщение о том, что загорелся частный дом в деревне Зазерка Пуховичского района. В ходе ликвидации пожара в жилище обнаружены тела 58-летней женщины и ее полуторагодовалого внука.



Фото: СК

Подробности рассказали в СК.

По предварительной информации, пишет Mlyn.by, ночью возгорание заметил сосед. Он разбил окно в доме и смог спасти 4-летнюю девочку. К сожалению, спасти бабушку и второго ребенка не удалось.

Следственно-оперативная группа с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области, эксперта-пожаротехника центрального аппарата и работников МЧС проводит осмотр места происшествия.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы. Предварительная причина пожара устанавливается. По факту гибели людей Пуховичским РОСК проводится проверка.
 
 
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Происшествие случилось 3 апреля. В МЧС поступило сообщение о том, что загорелся частный дом в деревне Зазерка Пуховичского района. В ходе ликвидации пожара в жилище...
 
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