Поляки Литвы выражают солидарность с поляками Беларуси, преследуемыми режимом Лукашенко

пишет Польское Радио. Руководитель отделения Марек Кубяк, в частности, сказал: «Мы осуждаем очевидное нарушение прав человека и национальных меньшинств». Организации поляков Литвы выражают солидарность с поляками Беларуси, преследуемыми режимом Лукашенко. Заявление по этому поводу распространило Вильнюсское отделение Союза поляков Литвы,Польское Радио. Руководитель отделения Марек Кубяк, в частности, сказал: «Мы осуждаем очевидное нарушение прав человека и национальных меньшинств».





Марек Кубяк выразил восхищение стойкостью поляков Беларуси, которые развивают и сохраняют польский язык и культуру. Он призвал положить конец репрессиям против поляков в Беларуси. С такими же требованиями выступили Ассоциация польских ученых Литвы и Ассоциация учителей польских школ Литвы Macierz Szkolna.





Власти Беларуси накануне предъявили обвинения арестованному председателю Союза поляков Беларуси Анжелике Борыс в разжигании межнациональной розни. Такие же обвинения услышали активист СПБ из Лиды Ирена Бернацкая и члены правления СПБ Мария Тишковская и Анджей Почобут. Все четверо содержатся в следственном изоляторе в Минске





Несколько дней назад белорусские правозащитики признали арестованных лидеров СПБ политическими узниками. Поляки были задержаны правоохранительными органами Беларуси по распоряжению Генеральной прокуратуры страны. Руководство Польши призвало многочисленные международные организации помочь в прекращении репрессий в отношении поляков в Беларуси.