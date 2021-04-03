ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поляки Литвы выражают солидарность с поляками Беларуси, преследуемыми режимом Лукашенко

03.04.2021 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вильнюсское отделение Союза поляков Литвы, Ассоциация польских ученых Литвы и Ассоциация учителей польских школ Литвы Macierz Szkolnа призвали положить конец репрессиям против поляков в Беларуси.

Поляки Литвы выражают солидарность с поляками Беларуси, преследуемыми режимом Лукашенко
Иллюстративное фото.Pixabay.com
Организации поляков Литвы выражают солидарность с поляками Беларуси, преследуемыми режимом Лукашенко. Заявление по этому поводу распространило Вильнюсское отделение Союза поляков Литвы, пишет Польское Радио. Руководитель отделения Марек Кубяк, в частности, сказал: «Мы осуждаем очевидное нарушение прав человека и национальных меньшинств».

Марек Кубяк выразил восхищение стойкостью поляков Беларуси, которые развивают и сохраняют польский язык и культуру. Он призвал положить конец репрессиям против поляков в Беларуси. С такими же требованиями выступили Ассоциация польских ученых Литвы и Ассоциация учителей польских школ Литвы Macierz Szkolna.

Власти Беларуси накануне предъявили обвинения арестованному председателю Союза поляков Беларуси Анжелике Борыс в разжигании межнациональной розни. Такие же обвинения услышали активист СПБ из Лиды Ирена Бернацкая и члены правления СПБ Мария Тишковская и Анджей Почобут. Все четверо содержатся в следственном изоляторе в Минске.

Несколько дней назад белорусские правозащитики признали арестованных лидеров СПБ политическими узниками. Поляки были задержаны правоохранительными органами Беларуси по распоряжению Генеральной прокуратуры страны. Руководство Польши призвало многочисленные международные организации помочь в прекращении репрессий в отношении поляков в Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вильнюсское отделение Союза поляков Литвы, Ассоциация польских ученых Литвы и Ассоциация учителей польских школ Литвы Macierz Szkolnа призвали положить конец...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украіна мае намер далучыцца да місіі НАТО ў Іраку і апэрацый у Міжземным моры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by