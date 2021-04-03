Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Источник материала: Tut.by

Российский военный спутник «Космос-2525» сгорел в плотных слоях атмосферы. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command), передает ТАСС.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: NASA / Unsplash

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты 1 апреля. В настоящее время объект на орбите больше не существует.

Спутник «Космос-2525» был запущен в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе «Союз-2.1в». В тот же день он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Официальных данных о назначении спутника от военного ведомства не поступало.