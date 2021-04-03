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Обломок ракеты SpaceX упал на ферму в США

03.04.2021 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обломок ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на ферму в американском штате Вашингтон, оставив «4-дюймовую (10 сантиметров) вмятину в почве». Об этом пишет The Verge.


Фото: Grant County Sheriff’s Office

По словам местных властей, черный резервуар высокого давления с композитной оболочкой мог быть обломком второй ступени Falcon 9, которая разрушилась над Орегоном и Вашингтоном 26 марта.

Владелец фермы рассказал властям, что обнаружил этот предмет, похожий размером и формой с огромную боксерскую грушу, на своей земле в минувшие выходные. Он торчал из земли и оставил там 10-сантиметровую вмятину.

Местные власти решили, что это может быть обломком ракеты от компании Илона Маска и позвонили в SpaceX с просьбой забрать обломок. Издание отмечает, что SpaceX не ответила на запрос о комментарии.

Резервуар высокого давления с композитной оболочкой — это часть второй ступени Falcon 9, меньшей части ракеты, которая отделяется от основной ступени. Обычно большинство частей второй ступени проводят на орбите несколько лет или же падают на Землю над океаном, но на прошлой неделе ступень повторно вошла в атмосферу в неожиданном месте — над густонаселенными районами на северо-западе США — после отправки на орбиту спутников Starlink. И каким-то образом часть из обломков упала на сельскохозяйственные угодья примерно в 160 километрах от побережья Тихого океана.

 
 
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По словам местных властей, черный резервуар высокого давления с композитной оболочкой мог быть обломком второй ступени Falcon 9.
 
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