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3 апреля – день открытых дверей в БНТУ
Источник материала: ОНТ
Почувствовать себя студентом еще до поступления – такую возможность предлагают белорусские ВУЗы абитуриентам. День открытых дверей сегодня в БНТУ.
Главный технический университет страны предлагает сразу два формата: офлайн и онлайн. Гостей ждут встречи со студентами и преподавателями, которые расскажут о специальностях, особенностях вступительной кампании, компетенциях, которые получат будущие выпускники. Организаторы подготовили тематическую фотозону, площадку виртуальной реальности и авторские Instagram-маски.
Фото: instagram / bntu
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Почувствовать себя студентом еще до поступления – такую возможность предлагают белорусские ВУЗы абитуриентам. День открытых дверей сегодня в БНТУ. Главный...
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