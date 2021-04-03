3 апреля – день открытых дверей в БНТУ

Источник материала: ОНТ

Почувствовать себя студентом еще до поступления – такую возможность предлагают белорусские ВУЗы абитуриентам. День открытых дверей сегодня в БНТУ.

Главный технический университет страны предлагает сразу два формата: офлайн и онлайн. Гостей ждут встречи со студентами и преподавателями, которые расскажут о специальностях, особенностях вступительной кампании, компетенциях, которые получат будущие выпускники. Организаторы подготовили тематическую фотозону, площадку виртуальной реальности и авторские Instagram-маски.

Фото: instagram / bntu

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