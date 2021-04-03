ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

COVID-19: локдауны на Пасхальной неделе у западных христиан

03.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

COVID-19: локдауны на Пасхальной неделе у западных христиан

Пандемия не оставляет шансов встретить Пасху привычным образом для западных христиан. Страстная неделя ознаменовалась новыми ограничениями и локдаунами. 

Так, в Испании отменены все религиозные процессии, хотя церковные службы идут, хоть и с соблюдением предосторожностей. В Португалии власти говорят о постепенном ослаблении ограничений. Но оно наступит лишь через неделю после пасхи. В столице Австрии действует круглосуточный комендантский час и другие ограничения. Например, из дома выходить можно только к врачу или на работу. Схожая ситуация на Балканах: Словения и Хорватия ужесточают правила и пытаются ускорить темпы вакцинации. В течение пасхальных праздников здесь также действует локдаун – он будет снят не ранее 11 апреля. В Литве ограничения касаются, в основном, передвижения. Поездки внутри страны разрешены лишь по работе, делам с недвижимостью или по поводу похорон близких.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия не оставляет шансов встретить Пасху привычным образом для западных христиан. Страстная неделя ознаменовалась новыми ограничениями и локдаунами.  Так, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by