COVID-19: локдауны на Пасхальной неделе у западных христиан

Источник материала: ОНТ

Пандемия не оставляет шансов встретить Пасху привычным образом для западных христиан. Страстная неделя ознаменовалась новыми ограничениями и локдаунами.

Так, в Испании отменены все религиозные процессии, хотя церковные службы идут, хоть и с соблюдением предосторожностей. В Португалии власти говорят о постепенном ослаблении ограничений. Но оно наступит лишь через неделю после пасхи. В столице Австрии действует круглосуточный комендантский час и другие ограничения. Например, из дома выходить можно только к врачу или на работу. Схожая ситуация на Балканах: Словения и Хорватия ужесточают правила и пытаются ускорить темпы вакцинации. В течение пасхальных праздников здесь также действует локдаун – он будет снят не ранее 11 апреля. В Литве ограничения касаются, в основном, передвижения. Поездки внутри страны разрешены лишь по работе, делам с недвижимостью или по поводу похорон близких.

Фото: Pixabay

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