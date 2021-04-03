Это провал! 7 случаев, когда люди сделали что-то своими руками, но результат горько разочаровал их

Источник материала: ОНТ

Иногда кажется, что повторить красивое изделие совсем не трудно. Испечь пирог в виде милой уточки, нарисовать тигра или смастерить поделку, ориентируясь на картинку. Однако стоит только приступить к работе, как становится понятно, что далеко не все может получиться без практики.

Мы собрали фотографии предметов, которые люди решили сделать сами, но результат не оправдал их ожиданий.

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DwelveDeeper

lilsnowbunny716

SunScarlett

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DudeMomentum

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