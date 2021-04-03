|
Это провал! 7 случаев, когда люди сделали что-то своими руками, но результат горько разочаровал их
Источник материала: ОНТ
Иногда кажется, что повторить красивое изделие совсем не трудно. Испечь пирог в виде милой уточки, нарисовать тигра или смастерить поделку, ориентируясь на картинку. Однако стоит только приступить к работе, как становится понятно, что далеко не все может получиться без практики.
Мы собрали фотографии предметов, которые люди решили сделать сами, но результат не оправдал их ожиданий.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда кажется, что повторить красивое изделие совсем не трудно. Испечь пирог в виде милой уточки, нарисовать тигра или смастерить поделку, ориентируясь на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)