ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Это провал! 7 случаев, когда люди сделали что-то своими руками, но результат горько разочаровал их

03.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Это провал! 7 случаев, когда люди сделали что-то своими руками, но результат горько разочаровал их

Иногда кажется, что повторить красивое изделие совсем не трудно. Испечь пирог в виде милой уточки, нарисовать тигра или смастерить поделку, ориентируясь на картинку. Однако стоит только приступить к работе, как становится понятно, что далеко не все может получиться без практики. 

Мы собрали фотографии предметов, которые люди решили сделать сами, но результат не оправдал их ожиданий. 

crou87 

DwelveDeeper

lilsnowbunny716 

SunScarlett 

OzyTozy 

DudeMomentum 

cmoskal

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда кажется, что повторить красивое изделие совсем не трудно. Испечь пирог в виде милой уточки, нарисовать тигра или смастерить поделку, ориентируясь на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by