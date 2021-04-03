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3 апреля стартуют акции по озеленению
Источник материала: ОНТ
3 апреля стартуют акции по озеленению во всех городах, поселках и агрогородках страны.
Закладка аллей, парков, скверов Народного единства – участников обеспечат инвентарем и саженцами. Более того, можно предлагать места, которые уместно украсить цветами или зелеными насаждениями. Горожане давно оценили пользу от деревьев и кустарников: экологичность, высокое качество воздуха и снижение уровня шума.
Акции продлятся до середины мая.
Фото: Pixabay
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3 апреля стартуют акции по озеленению во всех городах, поселках и агрогородках страны. Закладка аллей, парков, скверов Народного единства – участников обеспечат...
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