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3 апреля стартуют акции по озеленению

03.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 апреля стартуют акции по озеленению

3 апреля стартуют акции по озеленению во всех городах, поселках и агрогородках страны. 

Закладка аллей, парков, скверов Народного единства – участников обеспечат инвентарем и саженцами. Более того, можно предлагать места, которые уместно украсить цветами или зелеными насаждениями. Горожане давно оценили пользу от деревьев и кустарников: экологичность, высокое качество воздуха и снижение уровня шума.

Акции продлятся до середины мая.

Фото: Pixabay

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3 апреля стартуют акции по озеленению во всех городах, поселках и агрогородках страны.  Закладка аллей, парков, скверов Народного единства – участников обеспечат...
 
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