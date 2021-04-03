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Это карма! Кот ударил собаку и тут же упал со стула. Посмотрите на эти кадры

03.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это карма! Кот ударил собаку и тут же упал со стула. Посмотрите на эти кадры

Мгновенная карма существует – это в очередной раз доказал кот, который упал со стула после того, как ударил собаку. 

На кадрах кот лежит на стуле, вокруг которого ходит пес. Собака не трогает своего пушистого соседа и ведет себя очень спокойно. Тем не менее кот решил прогнать мирного пса и ударил того лапой. Карма не заставила себя ждать – пушистик тут же упал со стула. 

Видео рассмешило пользователей Сети. Они сочли это справедливым наказанием за то, что кот задел не трогавшую его собаку. «Когда понял, что такое закон бумеранга», «Получил, вредный котяра», «Вроде и жалко котика, но и перестать смеяться невозможно», – отметили в комментариях к видео. 

ФОТО: pixabay

ВИДЕО: «Ридус»

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Мгновенная карма существует – это в очередной раз доказал кот, который упал со стула после того, как ударил собаку.  На кадрах кот лежит на стуле, вокруг которого...
 
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