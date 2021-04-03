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В Одессе в результате взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек

03.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Одессе в результате взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек

В Одессе (Украина) в одном из многоквартирных домов Суворовского района города прогремел взрыв. В результате инцидента погиб человек. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что взорвалась газовоздушная смесь. Один человек погиб, еще двое были госпитализированы. Состояние пострадавших оценили как средней степени тяжести.

Между третьим и вторым этажами дома произошло обрушение, оказалась повреждена внешняя стена дома.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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В Одессе (Украина) в одном из многоквартирных домов Суворовского района города прогремел взрыв. В результате инцидента погиб человек. Об этом информирует...
 
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