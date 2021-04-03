|
В Одессе в результате взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек
Источник материала: ОНТ
В Одессе (Украина) в одном из многоквартирных домов Суворовского района города прогремел взрыв. В результате инцидента погиб человек. Об этом
Уточняется, что взорвалась газовоздушная смесь. Один человек погиб, еще двое были госпитализированы. Состояние пострадавших оценили как средней степени тяжести.
Между третьим и вторым этажами дома произошло обрушение, оказалась повреждена внешняя стена дома.
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Одессе (Украина) в одном из многоквартирных домов Суворовского района города прогремел взрыв. В результате инцидента погиб человек. Об этом информирует...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)