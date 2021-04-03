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7 удивительных фактов из биографий знаменитостей, которые вы точно не знали

03.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 удивительных фактов из биографий знаменитостей, которые вы точно не знали

Голливудские актеры постоянно находятся под прицелом камер, и кажется, что благодаря прессе поклонники знают об артистах буквально все. Но есть в жизни знаменитостей факты, о которых никто не подозревает. 

Предлагаем вам подборку интересных и неожиданных подробностей из биографий любимых актеров. 

Джеки Чан находится в черном списке страховых компаний со всего мира

Актер стал легендой благодаря своему бесстрашию и готовности выполнять на съемочной площадке самые невероятные трюки. Правда, многие из них Джеки Чану дорого обходятся – из-за частых переломов и вывихов, которые актер получал во время работы над фильмами, страховые компании отказываются страховать артиста. Оплачивать лечение ему приходится деньгами из собственного кармана. 

Николь Кидман заработала почти $ 4 млн за 4 минуты

Одно из самых дорогих рекламных видео в мире – 4-минутный ролик Chanel, в котором снялась Николь Кидман. Гонорар актрисы составил около $ 4 млн. Съемки проходили в Сиднее на протяжении пяти дней.

У Эдди Мерфи 9 детей

Актер стал отцом пятерых детей в браке с первой женой. Еще двое внебрачных детей у Эдди Мерфи от разных женщин. Восьмого ребенка актеру родила бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун в 2007 году, а в 2016-м у Мерфи появился 9-й ребенок. Его мать – модель Пейдж Бутчер.

Сандра Буллок стала единственной актрисой, получившей в один год «Оскар» и «Золотую малину»

За роль в фильме «Невидимая сторона» Сандра получила награду в номинации «Лучшая актриса года» на 82-й церемонии вручения премии «Оскар». А за несколько дней до этого Буллок стала обладательницей награды «Худшая актриса года» за роль в картине «Все о Стиве». 

«Маленький королевский гусенок» – так переводится имя Райана Гослинга 

В переводе с ирландского имя Райан значит «маленький королевский» (или «маленький король»). Гослинг (Gosling) происходит от слова «гусь» (goose) и означает «детеныш гуся».

Тильда Суинтон училась в одном классе с принцессой Дианой 

Актриса происходит из древнего британского рода. Семья Тильды чтила традиции, поэтому отправила ее в закрытую школу-интернат в Кенте. Там учились дети английских аристократов, в том числе и Диана Спенсер. Тильда Суинтон сдружилась с будущей принцессой Уэльской.

Бенедикт Камбербэтч является родственник короля Ричарда III

Британский актер – потомок английского монарха. Камбербэтча и Ричарда III разделяют 16 поколений.

По материалам adme, The Guardian, peopletalk, wmj.ru

ФОТО: tildaswintonfan / Instagram, benedikt_cumberb / Instagram

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Голливудские актеры постоянно находятся под прицелом камер, и кажется, что благодаря прессе поклонники знают об артистах буквально все. Но есть в жизни...
 
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