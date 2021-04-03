|
3 апреля прямые телефонные линии пройдут во всех исполкомах страны
Источник материала: ОНТ
Сегодня в исполкомах страны – прямые телефонные линии. Звонки принимают с 9 утра до полудня.
Весенний паводок, ремонт зданий и дорог – самые волнующие темы. Все вопросы местные власти берут на контроль. Опыт показал, что для решения проблем достаточно месяца.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в исполкомах страны – прямые телефонные линии. Звонки принимают с 9 утра до полудня. Весенний паводок, ремонт зданий и дорог – самые волнующие темы. Все...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)