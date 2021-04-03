3 апреля прямые телефонные линии пройдут во всех исполкомах страны

Источник материала: ОНТ

Сегодня в исполкомах страны – прямые телефонные линии. Звонки принимают с 9 утра до полудня.

Весенний паводок, ремонт зданий и дорог – самые волнующие темы. Все вопросы местные власти берут на контроль. Опыт показал, что для решения проблем достаточно месяца.

Фото: Pixabay

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