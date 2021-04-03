Весенняя сессия парламента: упор на национальную безопасность

Источник материала: ОНТ

Первые законопроекты, рассмотренные на весенней сессии парламента, направлены на усиление национальной безопасности – о недопущении героизации нацизма и противодействии экстремизму. Защита от деструктивных сил, стремящихся расколоть общество, сегодня выходит на первый план.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Мы однозначно выявили необходимость совершенствовать законодательство, потому что нынешний закон уже отстает от современных явлений и процессов, которые происходят у нас в информационном пространстве. Министерство информации предлагается наделить правом по приостановлению деятельности средства массовой информации после вынесения двух предупреждений во внесудебном порядке – для оперативности принятия решений».

В первый день сессии депутаты проработали также экономический блок, закон о дорожном движении, кодекс об образовании. В конце апреля пройдут парламентские слушания по территориальной целостности и народному единству Беларуси.

Фото: сайт Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

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