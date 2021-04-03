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Весенняя сессия парламента: упор на национальную безопасность
Источник материала: ОНТ
Первые законопроекты, рассмотренные на весенней сессии парламента, направлены на усиление национальной безопасности – о недопущении героизации нацизма и противодействии экстремизму. Защита от деструктивных сил, стремящихся расколоть общество, сегодня выходит на первый план.
В первый день сессии депутаты проработали также экономический блок, закон о дорожном движении, кодекс об образовании. В конце апреля пройдут парламентские слушания по территориальной целостности и народному единству Беларуси.
Фото: сайт Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
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Первые законопроекты, рассмотренные на весенней сессии парламента, направлены на усиление национальной безопасности – о недопущении героизации нацизма и...
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