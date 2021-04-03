На одном из полигонов в Брестской области сбежал солдат. Его ищут в Ушачском районе

Источник материала: Салiдарнасць

ГАИ объявила план «Перехват», однако парень смог скрыться.

Как сообщило Минобороны, военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона в Ивацевичском районе на грузовике.

Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки в Полоцкий район. Сам парень из Россон.

Был объявлен план «Перехват».

Очевидцы сообщали, что на трассах в районе Витебска и Полоцка массово проверяли автомобили, интересуясь, не везут ли там военных.

Позже автомобиль, на котором сбежал солдат, был найден на обочине проезжей части. Военнослужащий убежал в лес в районе деревни Сорочино.

Минобороны добавляет, что солдат не имел замечаний по службе, в подразделении характеризовался положительно.

Сообщается, что жители окружающей зоны должны быть осторожны.