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«С первичным рынком все понятно: госбанки готовы и будут подставлять плечо Минфину и выкупать новые бумаги», - констатирует аналитик «Финама» Алексей Ковалев (его цитирует Bloomberg).

«Что будет, если нерезиденты начнут массово скидывать ОФЗ? Возможно, в этом случае сначала госбанкам подставит плечо ЦБ, а потом они подставят плечо Минфину», - полагает эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госбанкам приказали спасать бюджет Доходности ОФЗ подскочили до годовых максимумов.

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