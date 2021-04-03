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iHerb представил новых производителей натуральной косметики, витаминов и товаров для ЗОЖ

03.04.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

iHerb представил новых производителей натуральной косметики, витаминов и товаров для ЗОЖ
Иллюстративное фото
На один из крупнейших в мире маркетплейсов, который обеспечивает граждан Америки, Азии, Европы, Африки натуральной косметикой, витаминными комплексами, продуктами питания и товарами для здорового образа жизни, в начале весны пришли новые бренды. Все они широко известны на региональных рынках как производители качественной органической продукции.

О некоторых новых компаниях, представленных на портале, рассказываем в этой статье.

Косметические средства для мужчин и женщин


Площадка iHerb пополнилась качественной косметикой корейских брендов TruSkin и SeoulCeuticals. Производители предлагают осветляющие сыворотки для лица, увлажняющие и антивозрастные кремы, успокаивающие и питающие кожу тоники с океанической водой. Как информирует сайт iherbcodes.com (тут описаны условия заказа и доставки в разные страны, представлены актуальные промокоды и советы покупателям) состав этих средств соответствует тренду на использование продуктов органического происхождения и витаминов. Все они изготовлены из растительных ингредиентов, содержат экстракты алоэ и чайного дерева, масло жожоба, ретинол, гиалуроновую кислоту. Косметика очищает и питает кожу, предупреждает воспаления.

Мультивитаминные комплексы


Продукция брендов Catalo Naturals и Super Nutrition помогает поддерживать организм в форме, способствует повышению работоспособности. Витаминные комплексы с эхинацеей, черникой, бузиной, микроэлементами кальция и магния укрепляют иммунитет, защищают здоровье детей и беременных женщин. Для детей компании выпускают жевательные пастилы на основе персиков, манго, яблок, дополненные пробиотиками и витаминами. В ассортименте представлен и специальный комплекс, который могут принимать малыши старше одного месяца.

Simple Slices и RxSugar: вкусно и полезно


Simple Slices и RxSugar работают для тех, кто любит вкусную и одновременно полезную для здоровья пищу. Например, Simple Slices создал фруктовые чипсы (из красных и зеленых яблок, с добавлением корицы). В их составе отсутствуют жиры и сахар, продукт сертифицирован как полностью органический, он гипоаллергенный, подходит для детей. Сладкоежкам, которые не равнодушны к своей фигуре, безусловно, понравятся растительные некалорийные сиропы, созданные компанией RxSugar. В их основе натуральная аллюлоза, которая не усваивается организмом, а выводится из него.

Среди новичков на iHerb есть и те, которые создают экологичные средства для дома. К примеру, Madre Labs (обновленный бренд компании iHerb) выпускает средства для стирки и мытья посуды, которые расфасованы в небольшие пакетики и экономны в расходовании.

Товары этих и других брендов помогут мужчинам, женщинам и детям чувствовать себя здоровыми и красивыми.
 
 
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О некоторых новых компаниях, представленных на портале, рассказываем в этой статье.
 
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