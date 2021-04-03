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Simple Slices и RxSugar: вкусно и полезно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так iHerb представил новых производителей натуральной косметики, витаминов и товаров для ЗОЖ О некоторых новых компаниях, представленных на портале, рассказываем в этой статье.

О некоторых новых компаниях, представленных на портале, рассказываем в этой статье.Площадка iHerb пополнилась качественной косметикой корейских брендов TruSkin и SeoulCeuticals. Производители предлагают осветляющие сыворотки для лица, увлажняющие и антивозрастные кремы, успокаивающие и питающие кожу тоники с океанической водой. Как информирует сайт(тут описаны условия заказа и доставки в разные страны, представлены актуальные промокоды и советы покупателям) состав этих средств соответствует тренду на использование продуктов органического происхождения и витаминов. Все они изготовлены из растительных ингредиентов, содержат экстракты алоэ и чайного дерева, масло жожоба, ретинол, гиалуроновую кислоту. Косметика очищает и питает кожу, предупреждает воспаления.Продукция брендов Catalo Naturals и Super Nutrition помогает поддерживать организм в форме, способствует повышению работоспособности. Витаминные комплексы с эхинацеей, черникой, бузиной, микроэлементами кальция и магния укрепляют иммунитет, защищают здоровье детей и беременных женщин. Для детей компании выпускают жевательные пастилы на основе персиков, манго, яблок, дополненные пробиотиками и витаминами. В ассортименте представлен и специальный комплекс, который могут принимать малыши старше одного месяца.Simple Slices и RxSugar работают для тех, кто любит вкусную и одновременно полезную для здоровья пищу. Например, Simple Slices создал фруктовые чипсы (из красных и зеленых яблок, с добавлением корицы). В их составе отсутствуют жиры и сахар, продукт сертифицирован как полностью органический, он гипоаллергенный, подходит для детей. Сладкоежкам, которые не равнодушны к своей фигуре, безусловно, понравятся растительные некалорийные сиропы, созданные компанией RxSugar. В их основе натуральная аллюлоза, которая не усваивается организмом, а выводится из него.Среди новичков на iHerb есть и те, которые создают экологичные средства для дома. К примеру, Madre Labs (обновленный бренд компании iHerb) выпускает средства для стирки и мытья посуды, которые расфасованы в небольшие пакетики и экономны в расходовании.Товары этих и других брендов помогут мужчинам, женщинам и детям чувствовать себя здоровыми и красивыми.