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Их не обманешь: какие 3 знака зодиака, обладают нечеловеческой интуицией

03.04.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Их не обманешь: какие 3 знака зодиака, обладают нечеловеческой интуицией
Картинка носит иллюстративный характер
Их не обманешь: астрологи назвали 3 знака зодиака, обладающих нечеловеческой интуицией. Большинство людей, ориентируясь на свой знак зодиака, узнают по прогнозам астрологов, чего им ждать в ближайшем будущем. Но есть и такие представители зодиакального круга, которым чьи-то прогнозы не особо и нужны – они и «сами с усами».

Есть знаки зодиака, которые могут не только предчувствовать своё будущее, они ещё и в намерениях другого человека практически не ошибаются – как будто читают их мысли. И таких знака астрологи назвали три.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)


Кому довелось родиться под созвездием Скорпиона, тот – отличный психолог. У них природный дар чувствовать, в каком настроении находится человек и что он намеревается сделать. Скорпион буквально считанные минуты может пообщаться с кем-либо из окружающих, и он уже понимает, как собеседник настроен и чего от него ожидать.

Обманывать представителей этого знака – пустое занятие. Незнакомец и рта раскрыть не успеет, а Скорпион его уже раскусил, хотя вида подавать он не станет. Но есть у Скорпиона и собственные проблемы, как бы парадоксально это не прозвучало. Он нередко не понимает свои мотивы.

Скорпиону интересна рефлексия, и он выстраивает сложнейшие теории, пытаясь объяснить собственное поведение. Причём зачастую в этом нет ни малейшей необходимости. В особенности это касается женщин Скорпионов, так что иногда от такой проницательности у них только больше проблем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)


У этого знака зодиака интуиция также развита замечательно. О таких людях говорят – с полуслова всё понимает. И Стрельцу на самом деле слова не обязательны, они людей чувствуют. Если же два друга оказываются Стрельцами, то у них возможна чуть ли не телепатическая связь.

Если Стрелец проницателен, то эта его способность проявляет себя и в карьерных делах, поэтому с ведением бизнеса никаких проблем у этих представителей знаков зодиака не бывает.

В отношениях Стрелец может оказаться и чутким, и нетерпимым. Если о его характере говорят, что он отличается мягкостью, то такой Стрелец смирится с неудачными намерениями своих партнёров. Если же характер отличается авторитарностью, то и до скандала может дойти.

Стрелец отличается особой тягой к природе. Пребывание в тишине и покое им просто физически необходимо для того, чтобы чувствовать себя комфортно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)


О Рыбах астрологи говорят, что у них интуиция развита наиболее сильно. Это заметно и их близким людям, и сотрудникам на работе, и друзьям. Если попытаться Рыб обмануть, они моментально это почувствуют, поэтому не стоит даже пытаться делать это.

Бывает и так, что систематическое пребывание совместно с Рыбами оказывается трудным. Представители этого знака чувствуют эмоциональный настрой другого человека и частично перенимают его на себя. Из-за такой чувствительности у Рыб могут начаться проблемы с психикой, бессонница и даже депрессия. Поэтому сложно сказать – подарок такие способности или, возможно, наоборот, проклятие.

Среди перечисленных знаков зодиака иногда попадаются и люди с вполне нормально развитой интуицией, как у большинства людей. Точно так же, как и среди других знаков зодиака могут найтись индивидуумы, интуицию которых иначе, как нечеловеческой и не назовёшь. Но среди Скорпионов, Стрельцов и Рыб – таких всё же больше всего.
 
 
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Скорпиона не обманешь, у него интуиция развита очень сильно.
 
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