Экономист: Белорусам нужно готовиться к падению доходов на 20-25% и уже сейчас корректировать расходы

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Фото: gomel.today

«Номенклатурно-бюрократический приемчик, чтобы меньше получать критики»

Фото: svaboda.org

«Например, это сделано для того, чтобы чиновников потом не чихвостили, поскольку предыдущие планы регулярно заваливались. Чтобы не подставляться в правительстве решили: засекретим. Номенклатурно-бюрократический приемчик, чтобы меньше получать критики из вне. В том числе от тех организаций, с которыми белорусские власти хотят сотрудничать в плане получения кредитов», – сказал Романчук.

«Третье возможная причина: высокомерное отношение в режиме ОМОНоправа и ОМОНоэкономики: нечего вам знать. Они считают, что бюджет – это их дело, а Беларусь для них кормовая база», – отметил Романчук.

«В этом году мировая экономика будет расти со скоростью 5%. Развивающиеся страны – еще больше. Они будут повторять траекторию буквы V, когда 2020 год стал годом провала из-за пандемии. У всех будет восстановление. Но в Беларуси идет планомерное и предсказуемое углубление рецессии. И оно будет еще большим, если не будет оказана поддержка госсектору через внешние кредиты. Если же запустят печатный станок, то ситуация еще больше усугубится. Я не вижу в белорусской экономике устойчивого источника роста», – считает Романчук.

«Скорее всего, будет минус 3-5% ВВП. Хотя стоило бы разобрать структурные завалы и пойти на минус 5-7%, а дальше начался бы путь вперед».

«Думаю, даже по 400 долларов не будет. Нужно готовиться к тому, что будет в среднем около 300 на руки, а пенсии составят меньше 150 долларов. Устойчивость рубля под большим вопросом, инфляция рубля будет больше 10% в год. Людям нужно готовиться к тому, что на 20-25% их доходы будут меньше, и соответственно уже сейчас корректировать расходы», – полагает Романчук.

«Рост экономики в начале года никого не должен вводить в заблуждение»

Фото: euroradio.pl

«Но что очевидно: как минимум один из пунктов программы правительству не хотелось обнародовать. Но что именно – не хочется гадать. Возможно, там указаны прогнозы, которые де-факто не будут совпадать с реальностью», – сказал Иосуб.

«Прогноз выглядит весьма реалистичным. Я оценил бы падение ВВП на уровне между 1% и 2%», – отметил Иосуб.

«Рост в начале года никого не должен вводить в заблуждение. Это эффект низкой базы в начале 2020 года, с которым и было сравнение. Что было в начале прошлого года? Не было контракта на поставки нефти из России, соответственно серьезно снизилась нефтепереработка и ее экспорте. Не было на тот момент и контрактов с Индией и Китаем на поставку калийных удобрений. Плюс уже в этом году росту ВВП помогла холодная зима: потребовалось больше выработки тепла», – сказал Иосуб.

«Средняя зарплата будет в валютном эквиваленте будет значительно ниже 500 долларов и двигаться в направлении 400», – считает Иосуб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист: Белорусам нужно готовиться к падению доходов на 20-25% и уже сейчас корректировать расходы Средняя зарплата может упасть до 400 долларов и даже ниже.

Правительство засекретило планы по социально-экономическому развитию на 2021 год, установив на них гриф «Для служебного пользования». Зачем это было сделано – чиновники не объяснили.При этом, несмотря на пессимистичные прогнозы, белорусская экономика показала в январе-феврале рост на 0,8%. Хотя эти цифры не убедили Всемирный банк, который прогнозирует, что снижение ВВП Беларуси в текущем году составит 2,2%.поинтересовался у экспертов: как они оценивают нынешнюю ситуацию в экономике?Руководитель Научно-исследовательского центра Мизесав комментарииотметил, что засекречивание планов по социально-экономическому развитию может объясняться несколько ми причинами.Вторая возможная причина, по его мнению: желание скрыть плачевное состояние доходной части бюджета. Что означает необходимость урезания расходов, что повлияет на выполнение социальных программ.Как он оценивает перспективы развития белорусской экономики в текущем году?Его прогноз насчет результатов 2021 года:Людей прежде всего волнуют их зарплаты: удержится ли средняя по стране к концу года на уровне 500 долларов?Старший аналитик «Альпари-Евразия»в комментарииотметил, что непросто догадаться об истинных причинах засекречивания планов по социально-экономическому развитию.Как он относится к прогнозу Всемирного банка о падении белорусской экономики по итогам года на 2,2%?Но ведь в начале года белорусская экономика растет.Он обратил внимание, что уже заметна негативная тенденция: по итогам двух месяцев темп роста экономики был меньшим, чем по итогам одного января.Что, по его мнению, будет к концу года со средней зарплатой?