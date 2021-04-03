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Управление Суэцкого канала планирует расширить его русло

03.04.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управление Суэцкого канала изучает возможность расширения русла во избежание повторения ситуации с застрявшим контейнеровозом Ever Given.



 Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, заявил глава ведомства Усама Рабиа, пишет oxu.az.

"В настоящее время проводится исследование по расширению канала после произошедшей аварии, - приводит в пятницу его слова издание Al Shorouq. - При этом необходимости в углублении канала нет".

Глубина Суэцкого канала составляет 24 метра (66 футов).

"Инцидент с контейнеровозом стал практическим уроком по выходу из кризиса в чрезвычайных обстоятельствах", - добавил Рабиа.
 
 
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Управление Суэцкого канала изучает возможность расширения русла во избежание повторения ситуации с застрявшим контейнеровозом Ever Given.
 
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