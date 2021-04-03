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В Жлобине осудили еще двух фигурантов по делу о массовых беспорядках в августе 2020 года
Источник материала: Партизан
В суде Жлобинского района вынесен еще один приговор по делу о массовых беспорядках 9-10 августа 2020 года, сообщили в субботу в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".
"Второго апреля судья Качалова вынесла приговор: Евгению Защитову - три года лишения свободы в колонии общего режима, Александру Шевцову – два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Двух жителей Жлобина осудили по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) обвинили местных жителей Евгения Защитова и Александра Шевцова. Дело рассматривала судья Наталья Качалова, обвинение представляла прокурор Марина Панчик.
По данным правозащитников,
До суда (с ноября прошлого года) фигуранты находились в ИВС Жлобина, а с января - в СИЗО Гомеля.
Ранее в Жлобине по аналогичным делам были осуждены более 10 человек. В Гомельском УВД сообщали о 17 уголовных делах, заведенных в Жлобине по следам событий 9-10 августа 2020 года.
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В суде Жлобинского района вынесен еще один приговор по делу о массовых беспорядках 9-10 августа 2020 года, сообщили в субботу в незарегистрированном в Беларуси...
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