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В Жлобине осудили еще двух фигурантов по делу о массовых беспорядках в августе 2020 года

03.04.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Жлобинского района вынесен еще один приговор по делу о массовых беспорядках 9-10 августа 2020 года, сообщили в субботу в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".



"Второго апреля судья Качалова вынесла приговор: Евгению Защитову - три года лишения свободы в колонии общего режима, Александру Шевцову – два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Двух жителей Жлобина осудили по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) обвинили местных жителей Евгения Защитова и Александра Шевцова. Дело рассматривала судья Наталья Качалова, обвинение представляла прокурор Марина Панчик.

По данным правозащитников, пишет interfax.by, изначально их хотели обвинить в организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст.). 342 УК), однако следствие не смогло собрать необходимых доказательств.
 
До суда (с ноября прошлого года) фигуранты находились в ИВС Жлобина, а с января - в СИЗО Гомеля.

Ранее в Жлобине по аналогичным делам были осуждены более 10 человек. В Гомельском УВД сообщали о 17 уголовных делах, заведенных в Жлобине по следам событий 9-10 августа 2020 года.
 
Теги: Гомель
 
 
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В суде Жлобинского района вынесен еще один приговор по делу о массовых беспорядках 9-10 августа 2020 года, сообщили в субботу в незарегистрированном в Беларуси...
 
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