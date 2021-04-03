В МВД рассказали, как будут охранять госслужащих

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пишет blizko.by, если несколько механизмов предоставления защиты: Министр внутренних дел Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, как именно будут охраняться госслужащие. По его словам,blizko.by, если несколько механизмов предоставления защиты:





— Заявление принимается в органах внутренних дел и организовывается государственная защита того или иного лица с учетом угроз, которые ему поступают. В том числе, и физическая охрана данного лица, если в этом есть необходимость. В законе предусмотрен, например, механизм — предоставление квартиры. Все нормы в законе проработаны.