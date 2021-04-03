Политолог: «Закручивание гаек наносит ущерб не только тем, кто протестует, не только стране в целом, но и конкретно тем, кто находится у власти»

сказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич принятие сразу нескольких громких законопроектов. — То, что парламент за это проголосовал, тоже не удивляет, хотя, я не знаю точные результаты, может, кто-то из депутатов и голосовал против. Они вынуждены это делать, но это не значит, что все они с этим согласны. Им поступил такой заказ из центральных органов, поэтому не имеет значения, были общественные обсуждения или нет. Была задача принять — вот и приняли. — Конечно, это было ожидаемо. Изначально была установка на максимально возможное ужесточение, поэтому ничего сверх неожиданного не произошло, —в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич принятие сразу нескольких громких законопроектов. — То, что парламент за это проголосовал, тоже не удивляет, хотя, я не знаю точные результаты, может, кто-то из депутатов и голосовал против. Они вынуждены это делать, но это не значит, что все они с этим согласны. Им поступил такой заказ из центральных органов, поэтому не имеет значения, были общественные обсуждения или нет. Была задача принять — вот и приняли.





Законопроекты разрабатывались другими структурами, силовыми, Администрацией президента и т. д. Сами парламентарии в данном случае выполняют формальную бюрократическую функцию.













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Политолог разъяснил, чем обусловлено появление некоторых законопроектов.





— Вообще понятие «экстремизм» у нас в законодательстве не новое. Оно действует давно и разную литературу уже признавали экстремистской. То законодательство, которые сейчас принимается, просто расширяет понятие «экстремизм». Фактически туда уже можно будет отнести любую критику власти, даже не связанную с насилием.





Что касается закона «О недопущении реабилитации нацизма», то тема нацизма, с одной стороны, была поднята с целью солидаризации с Россией, чтобы играть на ее информационном поле и показывать, что мы тут тоже боремся со всякой реабилитацией. С другой стороны, на внутриполитическом поле —это попытка перебить риторику, разбить тот образ власти, уже сформированный у части населения, когда их начали олицетворять с фашизмом.





В данном случае они сами хотят предстать борцами с фашизмом. Но, насколько я видел, там конкретно о БЧБ ничего нет, но есть про коллаборацию, про факты геноцида со стороны коллаборационистов.





Однако уже сейчас, еще до принятия закона, задерживают людей, я имею ввиду поляков, обвиняя их «в реабилитации нацизма». Хотя из того, что мне известно, в их деятельности речь шла о польском национализме, который как раз был против фашизма, — отметил Андрей Казакевич.





Политолог указывает на то, что усиление репрессий, свидетельством чего является принятие подобных законов, не может быть бесконечным, и называет фактор, который сможет привести к деэскалации.





— То, как эти законы будут применяться, станет ли практика их применения формальной или нет, насколько широко их будут трактовать против оппонентов, пока неизвестно. Не исключено, что к данным законодательствам могут последовать какие-то комментарии и оговорки.





Но, мне кажется, что вся эта ситуация, связанная с террором, с закручиванием гаек, наносит ущерб не только тем, кто протестует, не только стране в целом, но и конкретно тем, кто находится у власти.





И, в первую очередь, это наносит ущерб финансовым интересам, это ухудшает бизнес-климат, создает дополнительное сильное напряжение в системе, создает негативный образ белорусских чиновников. Причем, если раньше это были только силовые ведомства, то сейчас это все больше и больше ассоциируется со всеми, кто находится на госслужбе.