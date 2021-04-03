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Беларусь предложила РФ участие в строительстве азотного комплекса и реконструкция трассы М1

03.04.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь предложила России расширить инвестиционное сотрудничество через участие в таких крупных проектах, как строительство нового азотного комплекса в ОАО «Гродно Азот» и реконструкция трассы М1.


Фото: azot.by

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой, выступая на торжественном собрании по случаю Дня единения народов Беларуси и России, пишет Office Life. Крутой напомнил, что каждое второе белорусское производство имеет кооперационные отношения с российскими предприятиями.

В тракторах, комбайнах и других товарах почти 60% себестоимости приходится на российскую составляющую (если брать металл). А если добавить энергетику — это еще 15%.

По словам Крутого, сохранение компетенций промпроизводств — одна сторона медали. А для новых проектов нужно активнее использовать инструмент союзных программ.

Инструменты единой промышленной политики известны — это создание технологических цепочек добавленной стоимости, чтобы выпустить совместный товар на рынки третьих стран.

Кроме того, в рамках единой промполитики надо исключать создание дублирующих производств, призвал Крутой.

Он напомнил, что к настоящему времени в России создано более трех десятков СП по производству белорусской техники. Обсуждается сборка самосвалов БелАЗ в Кемеровской области. Однако, чтобы это работало, надо заниматься снятием барьеров и ограничений, подчеркнул чиновник.

«Проблемные ситуации возникают, когда мы прикрываемся защитой национальных производителей. Когда начинаешь разбираться, то вылазят другие мотивы, которые не красят наш союз. Поэтому, как бы тяжело ни было, надо руководствоваться обязательствами по обеспечению добросовестной конкуренции на союзном рынке», — резюмировал Крутой.
 
Теги: Гродно
 
 
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