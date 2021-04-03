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БЖД увеличит число поездов внутри страны на Пасху и Радуницу

03.04.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На предстоящие апрельские и майские праздники назначено более 60 дополнительных составов.



Фото Александра Побата

Несмотря на отсутствие длинных выходных, накануне католической Пасхи пассажиропоток традиционно вырастет, констатируют специалисты, пишет 1prof.by. В связи с этим назначены дополнительные составы в сообщениях Минск – Гомель и Минск – Брест. Так, 4 апреля будет курсировать поезд № 685 Гомель – Минск: из города над Сожем он отправится в 19:23, а в столицу прибудет в 23:50.

Поезд № 686 Минск – Гомель уйдет со столичного вокзала в 12:20, на конечной станции его встретят в 16:55. Кроме того, пустят состав № 754 Брест – Минск: из областного центра он отправится в 17:37 и прибудет в столицу в 21:17. По пути следования предусмотрена остановка на станции Барановичи-Центральные.

Во вторник, 11 мая, православные христиане отметят Радуницу. В связи с этим согласно постановлению Совета Министров Беларуси от 9.11.2020 № 635 рабочий день с понедельника, 10 мая, переносится на субботу, 15 мая. Таким образом, нас ожидает 4-дневный отдых: с 8 по 11 мая. 

На период с 7 по 11 мая БЖД уже назначила 56 дополнительных поездов. Они будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Коммунары, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Витебск – Брест, Гомель – Витебск.

Также увеличат количество мест для проезда пассажиров в поездах № 747/748, № 710/709 Минск – Гомель 8, 10 и 11 мая.

В пресс-центре Белорусской железной дороги сообщили, что работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На предстоящие апрельские и майские праздники назначено более 60 дополнительных составов.
 
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