ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эти 10 эмодзи заставят вас выглядеть «древними» в глазах поколения Z

03.04.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Аналитическая фирма Perspectus Global опросила 2000 молодых жителей Великобритании в возрасте от 16 до 29 лет, и по итогам назвала 10 эмодзи, что заставят вас выглядеть «древними». Об этом пишет Daily Mail.


Фото: Markus Winkler / Unsplash

Итак, вот топ-10 наиболее «устаревших» эмодзи:

  1. палец вверх (его назвали «древним» 24% испытуемых)
  2. красное сердечко (22%)
  3. рука, показывающая «ОК» (20%)
  4. галочка (17%)
  5. экскременты (17%)
  6. громкий плач (16%)
  7. обезьяна, закрывающая глаза (15%)
  8. аплодисменты (10%)
  9. поцелуй с губной помадой (10%)
  10. гримасничающее лицо (9%)

Источник: dailymail.co.uk

В целом опрос показал, что самым популярным смайликом среди всех возрастов было смеющееся и одновременно плачущее лицо (45%). А наименее популярным символом — зловещий смайлик с черепом и скрещенными костями (28% сказали, что это их наименее любимый эмодзи).

Среди других популярных смайликов среди молодежи — «сумасшедшее лицо», баклажан и смайлик с глазами-сердечками.

При этом участники опроса сказали, что считают эмодзи важным инструментом в общении — 57% процентов думают, что один смайлик может заменить тысячу слов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом самым популярным смайликом среди всех возрастов было смеющееся и одновременно плачущее лицо.
 
Новости дня
Новости разные
 
Похолодание вновь ожидается 4 апреля в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by