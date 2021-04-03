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Эти 10 эмодзи заставят вас выглядеть «древними» в глазах поколения Z
Источник материала: Tut.by
Аналитическая фирма Perspectus Global опросила 2000 молодых жителей Великобритании в возрасте от 16 до 29 лет, и по итогам назвала 10 эмодзи, что заставят вас выглядеть «древними». Об этом пишет
Итак, вот топ-10 наиболее «устаревших» эмодзи:
В целом опрос показал, что самым популярным смайликом среди всех возрастов было смеющееся и одновременно плачущее лицо (45%). А наименее популярным символом — зловещий смайлик с черепом и скрещенными костями (28% сказали, что это их наименее любимый эмодзи).
Среди других популярных смайликов среди молодежи — «сумасшедшее лицо», баклажан и смайлик с глазами-сердечками.
При этом участники опроса сказали, что считают эмодзи важным инструментом в общении — 57% процентов думают, что один смайлик может заменить тысячу слов.
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При этом самым популярным смайликом среди всех возрастов было смеющееся и одновременно плачущее лицо.
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