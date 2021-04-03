Эти 10 эмодзи заставят вас выглядеть «древними» в глазах поколения Z

Источник материала: Tut.by

Аналитическая фирма Perspectus Global опросила 2000 молодых жителей Великобритании в возрасте от 16 до 29 лет, и по итогам назвала 10 эмодзи, что заставят вас выглядеть «древними». Об этом пишет Daily Mail .



Фото: Markus Winkler / Unsplash

Итак, вот топ-10 наиболее «устаревших» эмодзи:

палец вверх (его назвали «древним» 24% испытуемых) красное сердечко (22%) рука, показывающая «ОК» (20%) галочка (17%) экскременты (17%) громкий плач (16%) обезьяна, закрывающая глаза (15%) аплодисменты (10%) поцелуй с губной помадой (10%) гримасничающее лицо (9%)



Источник: dailymail.co.uk

В целом опрос показал, что самым популярным смайликом среди всех возрастов было смеющееся и одновременно плачущее лицо (45%). А наименее популярным символом — зловещий смайлик с черепом и скрещенными костями (28% сказали, что это их наименее любимый эмодзи).

Среди других популярных смайликов среди молодежи — «сумасшедшее лицо», баклажан и смайлик с глазами-сердечками.

При этом участники опроса сказали, что считают эмодзи важным инструментом в общении — 57% процентов думают, что один смайлик может заменить тысячу слов.