Похолодание вновь ожидается 4 апреля в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр - Sputnik. Белорусов в воскресенье ждет небольшое похолодание и дожди, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ночью 4 апреля в республике столбик термометра опустится до -1°С. Правда, днем ожидается потепление до +5°С. Тем не менее, из-за повышенной влажности, ощущаться они будут как ноль. По большей части территории страны пройдут небольшие дожди. Ветер будет северо-западным порывистым.

Погода в Беларуси начала портиться в четверг, 1 апреля: в страну с севера Европы пришел фронт, который принес осадки – в северных районах Беларуси уже вечером прошел мокрый снег.

По данным синоптиков, нехарактерная для апреля погода в республике продержится как минимум до середины следующей недели: ночью местами температура может опускаться до –5°С.