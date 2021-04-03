Следственный комитет проводит проверку по ситуации с водопроводной водой в Бешенковичах

Следственным управлением УСК по Витебской области проводится проверка по факту обращения в учреждение здравоохранения жителей городского поселка Бешенковичи с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с употреблением водопроводной воды.



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По предварительным данным, в конце марта на одной из станций обезжелезивания в Бешенковичах произошел инцидент, «в результате которого состояние воды в водопроводных сетях ухудшилось», сообщает СК.

Следователями проведен осмотр станции обезжелезивания, изъяты необходимая документация и оборудование. С целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются опросы медиков и пострадавших.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки, отмечает СК.

В последние дни марта жители в микрорайоне улицы Молодежной в Бешенковичах начали жаловаться на качество водопроводной воды. Зарегистрированы обращения в учреждения здравоохранения с жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры тела.

По данным на 1 апреля всего в местную райбольницу были госпитализированы 17 человек, в том числе несколько детей , их состояние удовлетворительное. Предварительные лабораторные исследования проб воды не исключают, что заболевания вызваны норовирусом, сообщил Минздрав 2 апреля.

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