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В Минске состоится встреча Головченко и Мишустина: главная тема — дорожные карты
Источник материала: Партизан
Встреча премьер-министров России и Беларуси Михаила Мишустина и Романа Головченко состоится в апреле в Минске.
Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко,
Точная дата визита Мишустина в Минск пока неизвестна, однако озвучена главная тема будущих переговоров.
«Одна из тем — дорожные карты. Я думаю, главная тема, наверное, будет», — сказал Владимир Семашко.
Ранее, 3 апреля, дорожные карты будут обсуждать вице-премьеры Беларуси и России Николай Снопков и Алексей Оверчук.
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Встреча премьер-министров России и Беларуси Михаила Мишустина и Романа Головченко состоится в апреле в Минске.
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