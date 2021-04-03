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В Минске состоится встреча Головченко и Мишустина: главная тема — дорожные карты

03.04.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча премьер-министров России и Беларуси Михаила Мишустина и Романа Головченко состоится в апреле в Минске.



Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает РИА Новости.

Точная дата визита Мишустина в Минск пока неизвестна, однако озвучена главная тема будущих переговоров.

«Одна из тем — дорожные карты. Я думаю, главная тема, наверное, будет», — сказал Владимир Семашко.

Ранее, 3 апреля, дорожные карты будут обсуждать вице-премьеры Беларуси и России Николай Снопков и Алексей Оверчук.
 
Теги: Минск
 
 
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Встреча премьер-министров России и Беларуси Михаила Мишустина и Романа Головченко состоится в апреле в Минске.
 
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