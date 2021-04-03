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В Генпрокуратуре рассказали о введении ответственности за экстремистскую символику

03.04.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед рассказал, что согласно новому закону экстремистской могут признать не только информационную продукцию, но и символику. Об этом он сказал во время эфира на телеканале «Беларусь 1».

В Генпрокуратуре рассказали о введении ответственности за экстремистскую символику
Фото: Скриншот трансляции
По словам Шведа, пишет Политринг, на сегодняшний день Уголовный кодекс предусматривает ответственность исключительно за организацию и руководство экстремистским формированием.

«В случае принятия нового закона уголовная ответственность будет наступать за любую иную форму участия в экстремистской организации, что очень важно. Это и вербовка, это и обучение, и пропаганда, и все, что связано с той или иной экстремистской организацией», - подчеркнул он.

Генеральный прокурор отметил, что сотрудничество с признанной экстремистской организацией может привести к уголовной ответственности. Примечательно, что дела в отношении экстремистских организаций рассмотрят в судах по ускоренной программе сроком до одного месяца.

Швед подчеркнул, что в ходе следствия каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

«Не будет такого, что сам факт — человек вышел, что-то там сказал, и это уже ответственность такая или такая — нет. Будет идти разбирательство. При необходимости будут проводиться экспертизы, привлекаться специалисты, ученые, и в совокупности будет даваться оценка, что это — административное правонарушение, уголовное преступление. Если уголовное — связано ли оно с экстремизмом, в какой форме. Какая символика, атрибутика использовалась, элементы этой символики. И в совокупности будет даваться оценка», - добавил он.

В новом законе экстремистские материалы — «это будет не только информационная продукция, но и символика, и атрибутика, предназначенные для осуществления экстремизма и его пропаганды».

Напомним, ранее на сессии белорусского парламента депутаты в первом чтении приняли сразу несколько законопроектов, в том числе и поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму.
 
 
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Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед рассказал, что согласно новому закону экстремистской могут признать не только информационную продукцию, но...
 
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