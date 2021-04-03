|
В Генпрокуратуре рассказали о введении ответственности за экстремистскую символику
Источник материала: Партизан
Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед рассказал, что согласно новому закону экстремистской могут признать не только информационную продукцию, но и символику. Об этом он сказал во время эфира на телеканале «Беларусь 1».
Фото: Скриншот трансляции
По словам Шведа,
«В случае принятия нового закона уголовная ответственность будет наступать за любую иную форму участия в экстремистской организации, что очень важно. Это и вербовка, это и обучение, и пропаганда, и все, что связано с той или иной экстремистской организацией», - подчеркнул он.
Генеральный прокурор отметил, что сотрудничество с признанной экстремистской организацией может привести к уголовной ответственности. Примечательно, что дела в отношении экстремистских организаций рассмотрят в судах по ускоренной программе сроком до одного месяца.
Швед подчеркнул, что в ходе следствия каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
«Не будет такого, что сам факт — человек вышел, что-то там сказал, и это уже ответственность такая или такая — нет. Будет идти разбирательство. При необходимости будут проводиться экспертизы, привлекаться специалисты, ученые, и в совокупности будет даваться оценка, что это — административное правонарушение, уголовное преступление. Если уголовное — связано ли оно с экстремизмом, в какой форме. Какая символика, атрибутика использовалась, элементы этой символики. И в совокупности будет даваться оценка», - добавил он.
В новом законе экстремистские материалы — «это будет не только информационная продукция, но и символика, и атрибутика, предназначенные для осуществления экстремизма и его пропаганды».
Напомним, ранее на сессии белорусского парламента депутаты в первом чтении приняли сразу несколько законопроектов, в том числе и поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед рассказал, что согласно новому закону экстремистской могут признать не только информационную продукцию, но...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)